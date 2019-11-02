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Ради пешеходного перехода ликвидировали бордюры на перекрестке у школы №1 в Бердске

20:36 02.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Алены Романцовой, Анастасии Солодковой
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«Зебра» появится на пересечении улиц К. Маркса и Первомайской. Местные жители давно жалуются на невозможность безопасно перейти дорогу.

Ради пешеходного перехода ликвидировали бордюры на перекрестке у школы №1 в Бердске
За пару часов ликвидировали бордюрные камни для создания пешеходного перехода

Вечером 30 октября на пересечении улиц К. Маркса и Первомайской в Бердске дорожные рабочие сняли бордюр с двух сторон. Трактор с ковшом выдирал из земли вдоль асфальта бордюрные камни, погружая их в кузов КамАЗа.

На время работ частично перегородили проезд по ул. Первомайской, поставив соответствующей знак на полосе, ведущий в направлении Микрорайона. Транспорт двигался в режиме реверса. Сигнальными лентами обозначили и место ремонт на тротуарах.

Утром участки дороги без бордюров были полностью освобождены от «строительного мусора», в том числе кусков асфальта.

В Центре муниципальных услуг заявили, что в рамках текущего содержания дорог он не проводил ремонтные работы на указанном участке — недалеко от школы №1. Ясность внес вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Делают пешеходный переход. Людям же нужно как-то переходить улицу К. Маркса. Это делает управление ЖКХ. Мы занимаемся только актуальными вопросами, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров, подтвердив, что местные жители давно жаловались на невозможность безопасного перехода.

Не секрет, что участок ул. К. Маркса от Первомайской до Суворова автомобилисты используют как резервный вариант быстрого проезда в обход ул. Ленина. Вместе с тем, жители нескольких многоквартирных домов, чьи подъезды выходят прямо на дорогу, рискуют попасть под колеса. Им приходится долго ждать, пока пройдет транспортный поток.

Автор видео Анастасия Солодкова

Ради пешеходного перехода ликвидировали бордюры на перекрестке у школы №1 в Бердске

Ради пешеходного перехода ликвидировали бордюры на перекрестке у школы №1 в Бердске

Ради пешеходного перехода ликвидировали бордюры на перекрестке у школы №1 в Бердске

Ради пешеходного перехода ликвидировали бордюры на перекрестке у школы №1 в Бердске
Ради пешеходного перехода ликвидировали бордюры на перекрестке у школы №1 в Бердске
Ради пешеходного перехода ликвидировали бордюры на перекрестке у школы №1 в Бердске
Ради пешеходного перехода ликвидировали бордюры на перекрестке у школы №1 в Бердске
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От редакции

Станет проще переходить дорогу?

Эх, 02 ноября 2019 20:56
"Зебра" не спасёт. Только светофор.
Аноним, 02 ноября 2019 21:07
Или стоячий полицейский.
Или его картонный муляж.
Аноним, 02 ноября 2019 21:27
Сколько глупых перемен...Воистину "ВРЕМЯ ДУРАКОВ"...

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