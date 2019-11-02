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Здоровье / Общество

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка «Ранитидин» отозвали в России

21:24 02.11.2019 Фото: pixabay.com
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EDQM 23 сентября приостановил действие сертификата на ранитидина гидрохлорид.

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка Ранитидин отозвали в России
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка «Ранитидин», содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
Ранее агентство Sputnik сообщило, что в Литве запретили продажу лекарств, содержащих активное вещество ранитидина гидрохлорид, решение было принято из-за наличия в нем примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA), который является канцерогеном, влияющим на печень. Росздравнадзор попросил производителей и импортеров до 2 октября предоставить информацию о принятых решениях в отношении препаратов. Производители препаратов «Зантак» и «Ранитидин», произведенных в России, в начале октября сообщили, что отзывают лекарства из обращения.
«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о решении производителя инициировать процедуру отзыва из обращения лекарственного средства «Ранитидин»… (Сербия), в связи с решением специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства «Сарака Лабораториз Лимитед» (Индия)», — говорится в сообщении.

EDQM 23 сентября приостановил действие сертификата на ранитидина гидрохлорид. На фоне этого лекарство отозвали в Германии, Швейцарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Дании, Канаде, Италии, Испании, Польше, Португалии, Словении и Сингапуре.
Ранитидин – лекарство, используемое для снижения высокого уровня желудочной кислоты при лечении кратковременных проблем с желудком (без рецепта) и в профилактике и лечении язв (по рецепту).

Источник: РИА Новости

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