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Льготные путевки за 2376 рублей за 24 дня в лагерь «Чкаловец» предлагают жителям Бердска

20:34 02.11.2019 Фото: pixabay.com
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Ближайший заезд состоится с 15 ноября по 10 декабря 2019 года. Вопросы можно задать по телефонам: 8-905-956-00-90, 8-913-706-02-12, 8-383-279-30-28.

Льготные путевки за 2376 рублей за 24 дня в лагерь «Чкаловец» предлагают жителям Бердска
Ближайший заезд состоится с 15 ноября по 10 декабря 2019 года

Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Чкаловец» совместно с министерством труда и социального развития Новосибирской области в рамках программы отдыха и оздоровления детей и подростков области организует санаторные смены на базе СОЛКД «Чкаловец».

Участие в сменах является льготным для всех детей, проживающих на территории города Новосибирска и Новосибирской области. Стоимость оплаты для родителей составляет 2376 рублей за 24 дня. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации путевки предоставляются бесплатно.

В рамках смен дети проходят полноценный комплекс санаторного лечения, принимают участие в работе творческих студий, прикладных кружков, становятся участниками ярких мероприятий, организованных педагогами и методистами лагеря «Чкаловец».

В период проведения смен в учебное время для учащихся будет организован учебный процесс.

В случае заезда классов младшего звена с классным руководителем, ребята смогут обучаться у своего преподавателя в соответствии с текущей учебной программой.

Ближайший заезд состоится с 15 ноября по 10 декабря 2019 года.

Вопросы можно задать по телефонам: 8-905-956-00-90, 8-913-706-02-12, 8-383-279-30-28.

Источник: berdsk.nso.ru

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