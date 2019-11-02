02.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Более 4000 тысяч BMW отзывают в России

16:32 02.11.2019 Фото: pixabay.com
0

Причиной отзыва является вероятность неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы TAKATA.

Более 4000 тысяч BMW отзывают в России
BMW отзывают свои авто

Росстандарт сообщает о старте отзыва, под который попали 4 144 транспортных средств BMW 3 Series (Е46) и 5 Series (Е39), которые были реализованы в период с февраля 2000 года по май 2002 год. Причиной отзыва является вероятность неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы TAKATA.

В случае если газогенератор подвергался воздействию высокой влажности воздуха на протяжении длительного времени или из-за дефекта, внутренне давление может быть выше,чем положено по стандарту. В худшем случае газогенератор может взорваться, а металлические осколки из надувной подушки безопасности могут повредить людей в салоне.

Представители баварской компании в России — ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ», проинформируют владельцев отзываемых автомобилей о необходимости предоставить свое транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта.

Источник: 32cars.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как так получается?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Более 4000 тысяч BMW отзывают в России
16:32 02-11-2019
Более 4000 тысяч BMW отзывают в России
Жестоко избил приятеля во время пьянки рецидивист из Искитимского района
16:31 02-11-2019
Жестоко избил приятеля во время пьянки рецидивист из Искитимского района
"Возвращение" рубля: об укреплении российской валюты заявили немецкие СМИ
16:24 02-11-2019
Из-за тройного ДТП пятикилометровая пробка стоит от "Гарика" до п.Кирова на Бердском шоссе
16:19 02-11-2019
Из-за тройного ДТП пятикилометровая пробка стоит от
Изнасиловал и убил 17-летнюю девушку 17-летний житель Воронежской области
09:00 02-11-2019
Изнасиловал и убил 17-летнюю девушку 17-летний житель Воронежской области
Хочу бразильскую попу : Мать 3 детей едва спасли после операции на ягодицах
21:26 01-11-2019
Хочу бразильскую попу : Мать 3 детей едва спасли после операции на ягодицах
БердскПотеряли 500 000 рублей из-за запрета торговать спиртным столовые Бердска 3
21:01 01-11-2019
Потеряли 500 000 рублей из-за запрета торговать спиртным столовые Бердска
На покойной невесте женился 35-летний китаец
20:42 01-11-2019
На покойной невесте женился 35-летний китаец
Вы не поверите: участок веры, правды и прощения есть в мозге человека
20:42 01-11-2019
Вы не поверите: участок веры, правды и прощения есть в мозге человека
Опасный возраст: для мужчин - после 40 лет, женщин - после 30 лет 1
20:37 01-11-2019
Опасный возраст: для мужчин - после 40 лет, женщин - после 30 лет