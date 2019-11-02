Более 4000 тысяч BMW отзывают в России

BMW отзывают свои авто

Росстандарт сообщает о старте отзыва, под который попали 4 144 транспортных средств BMW 3 Series (Е46) и 5 Series (Е39), которые были реализованы в период с февраля 2000 года по май 2002 год. Причиной отзыва является вероятность неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы TAKATA.

В случае если газогенератор подвергался воздействию высокой влажности воздуха на протяжении длительного времени или из-за дефекта, внутренне давление может быть выше,чем положено по стандарту. В худшем случае газогенератор может взорваться, а металлические осколки из надувной подушки безопасности могут повредить людей в салоне.

Представители баварской компании в России — ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ», проинформируют владельцев отзываемых автомобилей о необходимости предоставить свое транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта.

Источник: 32cars.ru