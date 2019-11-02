Изнасиловал и убил 17-летнюю девушку 17-летний житель Воронежской области

. Свои показания подтверждал при проведении проверки показаний на месте. При предъявлении окончательного обвинения несовершеннолетний вину не признал.

Обвиняемый, находясь на участке местности по улице Блинова города Бутурлиновка, изнасиловал 17-летнюю знакомую, а затем задушил ее

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Следствием установлено, что в ночное время 19 марта 2019 года обвиняемый, находясь на участке местности по улице Блинова города Бутурлиновка, изнасиловал 17-летнюю знакомую, а затем задушил ее.

На первоначальном этапе расследования подросток давал признательные показания, сообщив мотив и способ совершения преступлений. Свои показания подтверждал при проведении проверки показаний на месте. При предъявлении окончательного обвинения несовершеннолетний вину не признал. Вместе с тем, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данных преступлений, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком