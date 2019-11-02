Шизофрения любит родившихся зимой и весной

Австралийцы выяснили, что риск развития шизофрении существенно выше у тех людей, которые родились в зимние или весенние месяцы

Масштабное исследование, осуществленное австралийскими учеными, показало, что существует четкая корреляция между месяцем рождения и риском развития шизофрении. Научная работа по теме была опубликована учеными из Университета Квинсленда.

Австралийцы выяснили, что риск развития шизофрении существенно выше у тех людей, которые родились в зимние или весенние месяцы. Почему так? Эксперты предполагают, что все дело в нехватке некоторых витаминов.

«Дети, родившиеся зимой или весной, страдают от дефицита витамина D в первые месяцы своей жизни. Это вещество вырабатывается в организме под действием солнечных лучей, и, вероятно, играет важную роль в формировании мозга, поэтому между месяцем рождения и вероятностью шизофрении возникает заметная корреляция. Но тут стоит отметить, что месяц рождения ни в коем случае не является единственным или даже сколько-нибудь ключевым фактором, определяющим риск шизофрении. Потому что шизофрения — это целая группа заболеваний, природа которых очень сложна», — отмечают авторы исследования.

Вывод о том, что месяц рождения в некоторой степени определяет вероятность развития шизофрении, ученые сделали по итогам анализа данных, полученных от более чем двух с половиной тысяч человек. Теперь исследователи хотят повторить опыт на увеличенной выборке данных.