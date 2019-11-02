Как не жить ожиданиями? Как жить днем сегодняшним? И как жить осознанно?

И начать стоит с малейших вещей: вкус кофе, теплый душ, мягкое одеяло… давно ли вы отдавались полноценному удовольствию от них?

Когда вы видите посты в социальных сетях и решаете, что хотите тоже самое, напомните себе, что картинка может не соответствовать действительности

В это трудно поверить, но по данным научных исследований, люди живут в иллюзии относительно того, как они будут себя чувствовать, когда получат желаемое. Например, одно исследование показало, что пары молодоженов склонны оценивать, что их уровень счастья будет расти (или, по крайней мере, оставаться прежним) в течение четырехлетнего периода после вступления в брак. На самом деле, он, как правило, снижается.

Другие исследования сообщают, что уровень счастья победителей лотереи обычно падает до планки, предшествующей выигрышу (или иногда даже ниже). На самом деле, хотя мы верим, что работа мечты, идеальные отношения или космический банковский счет навсегда изменят наш уровень счастья, они могут дать нам лишь временную радость — на удивительно недолгое время. Похоже, наши ожидания могут ввести нас в заблуждение, что наши мечты принесут нам гораздо больше, чем окажется в реальности, поэтому мы часто преследуем неправильные цели.

Как управлять своими ожиданиями

Проблема ожиданий стала известной благодаря роману Чарльза Диккенса «Большие надежды». Главный герой, Пип, наследует деньги от тайного благотворителя. Он рассматривает это состояние как возможность жениться на девушке своей мечты.

Когда он в конечном итоге понимает, что деньги не смысл жизни, он осознает свою главную потеряю — человеческие отношения. Своими ожиданиями он сам себя “обокрал”, не распознал драгоценности у себя под носом.

Исследования

Исследования подтверждают: мы не можем полностью оценить то, что имеем, когда ожидаем большего или постоянно сравниваем свое “дано” с тем, что могло бы быть. Одно исследование показало, что участники, которые были подвержены подсознательному напоминанию о богатстве (инстаграм в этом лидер), тратили меньше времени на то, чтобы насладиться шоколадной плиткой, и демонстрировали меньше удовольствия от текущего момента, чем другие субъекты, которым не напоминали о богатстве.

Это интересное исследование напоминает нам, чтобы мы больше наслаждались нашим собственным шоколадом (и жизнью) и перестали напоминать себе о том, чего у нас нет. Также оно подсвечивает то, как мы легко позволяем нашим мыслям окрашивать удовольствие от того, что мы на самом деле имеем.

Сколько раз мы зацикливались на том, что хотели бы иметь, и упускали радость настоящего? Как часто наши ожидания больших приобретений и успехов заставляли нас чувствовать, что наши текущие достижения так незначительны?

Ожидания vs реальность

Наконец, наши ожидания могут добить нас, когда мы прогнозируем больше, чем в принципе возможно в данных обстоятельствах. Мы можем ожидать, что наши возлюбленные будут соответствовать идеальным героям мелодрам, наша работа будет идеализированной версией профессии, в которую мы играли детстве, а наша жизнь будет похожа на ленту Instagram.

Ожидания могут создать дополнительный и очень серьезный стресс, когда они не соответствуют действительности. Как социальные медиа способствуют этому? Мы сравниваем худшие моменты нашей жизни (которые никто не выкладывает в сеть) с лучшими моментами жизни других людей, — пропущенные через фильтры. И мы даже не осознаем, насколько это не релевантное сравнение.

Этим отчасти объясняется тот факт, что те, кто проводит больше времени в социальных сетях, как правило, менее счастливы.

Развитие осознанности

Важно более глубоко изучить, насколько ваши ожидания соответствуют действительности и как они влияют на ваше настроение. Вот несколько полезных способов, с чего начать.

— Когда вы входите в новый опыт, спросите себя, чего вы ожидаете.

Наши ожидания зависят от того, что есть у других. Причем мы не видим полной картины, а оцениваем лишь по верхушке айсберга, выставленной напоказ в социальные сети.

— Спросите себя, должны ли ваши ожидания быть такими. Откуда взялись эти ожидания и насколько они реалистичны?

Когда вы чувствуете разочарование, попробуйте подумать о том, были ли ваши ожидания реалистичны с самого начала. (Если это да, составьте план получения желаемого в следующий раз. Если нет, подумайте, как вы можете управлять ожиданиями в будущем).

Управление ожиданиями

Если вы хотите выйти из ловушки “Ожидания vs реальность”, все сводится к развитию осознанности. Осознание того, чего вы ожидаете, — отличное начало. Осознание того, чего вы «должны» ожидать, — еще лучше.

Когда вы обнаруживаете, что происходящее — это не то, чего вы ожидали, активно ищите позитивные моменты в том, что у вас уже есть. Как только вы преодолеете разочарование, вы даже можете обнаружить, что у вас есть что-то намного более ценное и прекрасное — о чем вы не могли подумать заранее. Вы просто не осознавали, что хотели именно это. Такой подход помогает открыть благодарность за то, что у вас есть здесь и сейчас.

Когда вы видите посты в социальных сетях и решаете, что хотите тоже самое, напомните себе, что картинка может не соответствовать действительности. Приятно знать, в каком направлении мы хотим двигаться, но стоит всегда быть начеку: та красивая жизнь, которую мы видим на экране, может быть лишь удочкой — средством привлечения внимания.

Вы можете сильно переоценивать, насколько вы были бы счастливы, если бы получили то, что вас манит с экрана. Например, если вы трудитесь в поте лица на работе, которую ненавидите, чтобы купить дорогой автомобиль или брендовую сумку, подумайте о том, что по факту ваше счастье продлится лишь пару недель, если не дней.

Поистине наслаждайтесь тем, что имеете. Можно хотеть большего, но при этом не упускать наслаждение настоящим! Подумайте о том, сколько всего вам доступно уже сейчас. И начать стоит с малейших вещей: вкус кофе, теплый душ, мягкое одеяло… давно ли вы отдавались полноценному удовольствию от них? Прямо сейчас вы можете прикрыть глаза на пару секунд и почувствовать, что вам тепло и комфортно. Оцените этот момент, почувствуйте благодарность. Наслаждаться тем, что у вас есть, — это отличный способ увеличить количество радости, которую вы испытываете в жизни.

И напоследок старый совет о главном: не сравнивать себя с другими. Понимать свои собственные потребности, чувства и ценность — и ставить цели на их основе.

Осознанность в отношении своих ожиданий и того, как они влияют на ваши чувства по отношению к вашей реальности, может освободить вас от разочарования и стресса, возникающих из-за иллюзий.

Источник: Planet Today