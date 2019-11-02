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Здоровье / Общество

Изменились ногти? Изжога? Запоры: Какие симптомы организма не стоит игнорировать?

20:50 02.11.2019 Фото: pixabay.com
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Если человек был активным и «вдруг как сглазили» — перестал справляться с привычными делами из-за сильной усталости, это может быть опасным знаком.

Изменились ногти? Изжога? Запоры: Какие симптомы организма не стоит игнорировать?
Усталость может говорить о системной красной волчанке, бореллиозе, депрессии, вирусных инфекциях

Чувство усталости, изжога, судороги в ногах, запор не кажутся смертельно опасными симптомами, однако игнорировать их нельзя, поскольку данные явления могут указывать на серьезные и опасные болезни. Об этом сообщил известный российский врач Александр Мясников.

Главный врач городской клинической больницы №71 Москвы, соведущий программы о здоровье «О самом главном» Александр Мясников высказал предупреждающее мнение о том, что на опасные заболевания могут указывать симптомы, которые кажутся обычными явлениями организма большинству людей. Первым среди таких симптомов врач выделил чувство усталости.

Усталость. По словам Александра Мясникова, нельзя игнорировать усталость в ее нетипичном состоянии. Если человек был активным и «вдруг как сглазили» — перестал справляться с привычными делами из-за сильной усталости, это может быть опасным знаком. Такой признак может говорить о системной красной волчанке, бореллиозе, депрессии, вирусных инфекциях, заметил Мясников.

Изжога. Врач сообщил, что если изжога часто беспокоит человека на протяжении пяти лет и более, воспринимать это как обыденное явление не стоит, необходимо провериться у гастроэнтеролога. Мясников рекомендует при хронической изжоге сделать гастроскопию и тест на бактерию Helicobacter pylori, с заражением которой связано развитие гастрита, язвы, а также рака.

Судороги в ногах. Врач рассказала, что причину судорог в ногах в 60% случаях не могут объяснить даже специалисты. В 40% случаев данное нарушение вызывается дефицитом в организме железа или магния. Помимо судорог ног, такой дефицит может провоцировать и другие, опасные нарушения.

Запор. Мясников рекомендует обращать внимание на любые резкие изменения в работе кишечника, они могут оказаться предвестниками рака этого органа.

Изменения ногтей. Врач заявил, что многие женщины могут месяцами не видеть свои ногти в их естественном виде – они постоянно закрашены лаком. Между тем ногти могут указывать на множество проблем в здоровье: в частности, на псориаз, грибок, а также самый смертоносный рак кожи меланому.

Источник: МедикФорум

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