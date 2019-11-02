Мужчину сбил внедорожник на переходе в центре Бердска

Пострадавшего с места происшествия увезла карета скорой помощи, сотрудники ГИБДД уехали вслед за медицинским автомобилем, а водитель «Мицубиси Паджеро», сбивший пешехода, рассказал сайту «Свидетель», как произошло ДТП.
По его словам, он поворачивал на перекрёстке Лелюха и Комсомольская в сторону улицы Ленина. Пешеход шёл через дорогу слева направо относительно движения автомобиля и был не виден водителю из-за тёмной одежды.
— Увидел его при свете фар встречных авто только у капота. Пешеход упал на спину. Я вызвал «скорую» и сотрудников ГИБДД. Ему 40-45 лет. Сотрудники ГИБДД уехали в больницу выяснять состояние пострадавшего мужчины.
ДТП произошло около 22 часов сегодня возле супермаркета электроники DNS.
На вид водитель, сбивший пешехода, трезв. От диагноза пострадавшего во многом зависит его дальнейшая судьба, поэтому он терпеливо дожидается вердикта врачей, за которым уехали правоохранители.
Сегодняшнее ДТП с участием пешехода – первое в ноябре. Напомним, что за истекший октябрь, по данным сайта «Свидетель», на дорогах Бердска были сбиты 7 (!) пеших граждан. Все они, к счастью, живы.
С началом школьных каникул в ГИБДД региона обращают внимание всех участников дорожного движения на внимательность и осторожность. Водителей призывают правильно выбирать скорость движения во избежание наездов на пешеходов, заранее снижать скорость движения по мере приближения к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.
Пешеходов просят не спешить во время движения, осуществлять переход проезжей части только в зоне пешеходного перехода, обязательно осматривать дорогу, оценивать расстояние и скорость приближающихся к ним транспортных средств, дожидаясь их остановки и только после этого, даже на разрешающий сигнал светофора, осуществлять переход, продолжая наблюдение за дорожной обстановкой.
— Позаботьтесь о своей безопасности и в темный период времени используйте светоотражающие элементы на верхней одежде и сумках, — не устают повторять прописные истины пешеходам руководители ГИБДД региона.
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Источник: svidetel24.info