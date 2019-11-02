Мужчина подшофе на старенькой «Тойоте» догнал «Субару» в Бердске
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Мужчина подшофе на старенькой «Тойоте» догнал «Субару» в Бердске

12:48:3911/2/2019
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Оформлением ДТП без пострадавших, которое произошло сегодня, 2 ноября, утром на улице Красная Сибирь, пришлось заниматься инспекторам ДПС.



— «Европротокол» не поможет, — сказал по поводу столкновения двух автомобилей – «Тойота Королла» и «Субару Форестер» — аварийный комиссар Евгений Ненашев. – Виновник пьян.


Виновником небольшого ДТП, называемого в шофёрской среде не иначе как «догоняжки», аварком определил водителя автомобиля «Тойота Королла», который в данной ситуации, оказавшись сзади, врезался в «Субару». С ним и общаются на месте происшествия инспекторы ДПС.


Впрочем, делиться с прессой информацией о количестве «принятого на грудь», не в меру разогнавшимся, судя по тормозному пути на асфальте, «гонщиком» из «Тойоты», правоохранители не стали. Соответствующая проверка по регламенту ещё впереди.

Поэтому остановимся пока на немедицинском заключении аварийного комиссара, который, безусловно, обязаны проверить сотрудники ГИБДД.


Уместно напомнить в этой связи другим автолюбителям, садящимся за руль не совсем в трезвом состоянии, чем чревата подобная езда. А это не много не мало — 30 тысяч рублей штрафа (если попался впервые) и лишение водительских прав. Также не стоит сбрасывать со счетов любителям езды подшофе и, так сказать, сопутствующие тысячи рублей. За ремонт повреждённых ими транспортных средств, за услуги эвакуатора и штрафстоянки.


Фото автора


Источник: svidetel24.info

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