2 ноября в районе п.Кирова на Бердском шоссе около 15.00 паровозиком столкнулись три легковых автомобиля. ДТП произошло на полосе в сторону Бердска. Из-за столкновения образовалась пробка — около 5 км. От кафе «У Гарика» до п.Кирова машины доезжают за полчаса. Столкнувшиеся машины стоят чуть поодаль остановки. Ждут аварийного комиссара. Если у вас есть нужда ехать в сторону Бердска — лучше немного подождать.
Из-за тройного ДТП пятикилометровая пробка стоит от «Гарика» до п.Кирова на Бердском шоссе
16:19 02.11.2019
2 ноября в районе п.Кирова на Бердском шоссе около 15.00 паровозиком столкнулись три легковых автомобиля. ДТП произошло на полосе в сторону Бердска.
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От редакции
Если не хотите стоять в пробке, немного подождите)
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Из-за тройного ДТП пятикилометровая пробка стоит от "Гарика" до п.Кирова на Бердском шоссе
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