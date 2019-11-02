Из-за тройного ДТП пятикилометровая пробка стоит от «Гарика» до п.Кирова на Бердском шоссе

2 ноября в районе п.Кирова на Бердском шоссе около 15.00 паровозиком столкнулись три легковых автомобиля. ДТП произошло на полосе в сторону Бердска.

На вшивой горке в сторону Бердска — пробка из-за ДТП

2 ноября в районе п.Кирова на Бердском шоссе около 15.00 паровозиком столкнулись три легковых автомобиля. ДТП произошло на полосе в сторону Бердска. Из-за столкновения образовалась пробка — около 5 км. От кафе «У Гарика» до п.Кирова машины доезжают за полчаса. Столкнувшиеся машины стоят чуть поодаль остановки. Ждут аварийного комиссара. Если у вас есть нужда ехать в сторону Бердска — лучше немного подождать.