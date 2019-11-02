Жестоко избил приятеля во время пьянки рецидивист из Искитимского района

23-летнего потерпевшего привезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Как выяснили полицейские, преступление было совершено вечером 31 октября у дома по улице Новой после совместного распития спиртного и ссоры, в ходе которой подозреваемый избил потерпевшего

Днем 1 ноября из дома в поселке Листвянский Искитимского района в больницу был госпитализирован бригадой скорой помощи 23-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Информация о доставленном пациенте поступила в полицию, сообщает ГУ МВД по НСО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 33-летнего знакомого потерпевшего, проживающего в том же поселке. Как выяснили полицейские, преступление было совершено вечером 31 октября у дома по улице Новой после совместного распития спиртного и ссоры, в ходе которой подозреваемый избил потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемый уже дал признательные показания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности – за кражу, умышленное причинение легкого вреда здоровью, а также нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.