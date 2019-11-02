Погода в Сибири на праздники: то тепло, то холодно будет в Новосибирской области

В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае погода вполне соответствует климатической норме. Днем значения температур будут колебаться от минус 3 до плюс 2. На юге до +7.

Чередование похолоданий и потеплений в Сибири и на Урале

О погоде в предстоящие выходные в этих регионах Первому каналу из Гидрометцентра России рассказала Виктория Дегтярева

— Добрый вечер, Виктория! Наступают праздничные выходные. У нас, в Москве, пока идет мокрый снег, прохладно. Какая погода ждет жителей Сибири и Урала?

Здравствуйте, Елена. Эта осень продолжает удивлять жителей Сибири аномально высокими температурами. Уже зафиксировано немало рекордов. Так в минувший четверг метеорологическая служба Кызыла зарегистрировала температуру воздуха на отметке в 10,8 градусов выше ноля. Завтра в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Туве и в Хакасии будет тепло — до +13. Но уже во второй половине воскресенья столбики термометров пойдут вниз и остановятся на отметке в 5 градусов. При этом в отдельных районах пойдет мокрый снег и усилится ветер. Местами его порывы могут достигать 20 м/с. Так что к понедельнику — Дню народного единства среднесуточная температура на юге Сибири вернется к климатической норме.

— Такая комфортная погода наблюдается во всем регионе?

В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае погода вполне соответствует климатической норме. Днем значения температур будут колебаться от минус 3 до плюс 2. На юге чуть теплее, воздух может прогреться до 7 градусов. В субботу сохранится порывистый западный ветер. Начнутся осадки, местами интенсивные. При снеге возможно образование метелей. На дорогах гололедица! Автомобилистам стоит быть осторожнее – не выезжать на летней резине. А вот в Иркутской области завтра преимущественно дождь и тепло — +16. Но уже в воскресенье погода изменится, похолодает. В понедельник пойдет снег, и температура опустится до 0.

— А что на севере?

Пока аномально холодная погода стоит и на севере Восточной Сибири????. Так в Ханты-Мансийске — минус 6, в Салехарде- минус 10. Характер погоды в понедельник практически не изменится. На Таймыре настоящие суровые морозы. Если днем минус 20, то в ночные часы столбики термометров опустятся еще на 10 градусов — до тридцатиградусной отметки. В Эвенкии и в Туруханском районе в ближайшие часы пойдет снег. Завтра он усилится, но уже в воскресенье его интенсивность ослабеет и к понедельнику осадки прекратятся. Температура тоже будет с каждым днем только понижаться. Если в субботу еще 0- минус 5, то к началу следующей недели — до 18 мороза. Самое время вставать на лыжи.

— Зима пришла и на Урал?

Да. Сейчас в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае температурные показатели ниже привычных значений на 4 градуса. В полуденные часы столбики термометров покажут минус 5, ночью — до 10 мороза. В горах еще холоднее — минус 18. И только на юге Челябинской области чуть теплее – днем до плюс 2. Будет идти снег. Исключение Курганская область. Будет идти снег все выходные и в Башкирии, днем 4 ноября с дождем. Ночью морозно — до минус 16. Днем до 5 мороза. Затем на пару градусов станет теплее, и в День Народного Единства столбики термометров вновь переступят нулевую отметку и поднимутся до +2. В Оренбургской области в ближайшие дни ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков будет мало. Температура около нуля.

Источник: Гидрометцентр