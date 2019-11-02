23% видят в Дне народного единства надуманную альтернативу 7 ноября

Что мешает народному единству? 76% говорят о наличии противоречий между богатыми и бедными. Большинство опрошенных также сходятся во мнении, что есть неприязнь или противоречия между руководителями и простыми сотрудниками (61%).

Считают, что единение нашего народа связано с готовностью людей помогать друг другу, а также с нашей культурой, по 11% опрошенных

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, приуроченного ко Дню народного единства.

Единство среди россиян

В том, что в России на сегодняшний день есть единство народа, убеждены треть опрошенных (37%). Среди представителей различных возрастных групп данное мнение наиболее распространено среди молодежи 18-24 лет (46%) и россиян от 60 лет и старше (40%). Также декларируют наличие народного единства в государстве жители небольших населенных пунктов с населением от 100 до 500 тыс. (40%) и менее 100 тыс. человек (41%). За последние семь лет доля россиян, говорящих о наличии народного единства в государстве, увеличилась на 14 п.п. (23% в 2012 г.), при этом снизившись на 17 п.п. по отношению к результатам 2017 г.

Не ощущают народного единства преимущественно жители крупных городов с населением 500-950 тыс. жителей (62%), а также городов-миллионников и обеих столиц (56% и 59% соответственно). Можно предположить, что ощущение «одиночества в большом городе» и отсутствие близких социальных контактов препятствуют возникновению ощущения единения с другими людьми.

Свое мнение о том, что в стране есть чувство народного единства, респонденты обосновывали рядом причин. Среди них лидирует патриотическая позиция, в частности, что в трудные минуты Россия объединяется (12%). Считают, что единение нашего народа связано с готовностью людей помогать друг другу, а также с нашей культурой, по 11% опрошенных. Мирные отношения между многими нациями приводят в качестве примера народного единства 9%, а стремление людей к общим целям и решению проблем — 8%. При этом 44% опрошенных затруднились обосновать свою позицию.

Те, кто считает, что народное единство — качество, не присущее нашим соотечественникам, чаще связывают это с различием в целях и намерениях людей: «каждый сам за себя» (30%). На первое место выходят личные качества людей, их индивидуализм, препятствующий возникновению единения народа. Указывают в качестве причины отсутствия народного единства классовую дифференциацию между бедными и богатыми 21% россиян. Еще 10% считают, что единения народа нет из-за отсутствия единой цели и сплоченности, 8% указывают страх потери или выражения своего мнения, столько же респондентов причиной подобного обстоятельства называют коррупцию и отсутствие коммуникации между государством и народом (8%).

Праздник 4 ноября

Треть россиян знают, что 4 ноября отмечается День народного единства (32%), еще 24% называют этот праздник «День единства», а 7% — «День единения России». По мнению 68% респондентов, отмечать подобные праздники важно. Преимущественно данной позиции придерживается молодежь от 18 до 24 лет (83%). Также о важности празднования Дня народного единства говорят 70% жителей сёл и 71% жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч жителей. О неважности подобных праздников сообщают россияне в возрасте от 35 до 44 лет (30%) и от 45 до 59 лет (31%) — в первую очередь те, кто помнит праздник 7 ноября или распад СССР.

Отмечать подобные праздники, согласно опросу, важно в первую очередь потому, что это объединяет людей в масштабах страны (50%). Также это способствует воспитанию патриотизма и гордости за свою страну (10%). О том, что это отличный повод для праздничной атмосферы, сообщают 8%, а 7% считают, что День народного единства — важный для страны праздник, который необходимо отмечать. Еще для 7% опрошенных он имеет важное значение, так как соотносится с историческими событиями.

Те, кто считает празднование Дня народного единства неважным, в первую очередь руководствуются идеей отсутствия в стране чувства единения (24%). Еще 15% не понимают суть праздника, 23% — видят в нем надуманную альтернативу 7 ноября. По мнению 8% опрошенных, День народного единства — неважный, неактуальный праздник, а 7 ноября было для народа ближе и более знакомо.

Что мешает народному единству?

Различия и неприязнь традиционно возникают между различными социальными группами и существуют в любом обществе. Однако какие различия ощущаются россиянами острее других? Так, 76% говорят о наличии противоречий между богатыми и бедными. Большинство опрошенных также сходятся во мнении, что есть неприязнь или противоречия между руководителями и простыми сотрудниками (61%), предпринимателями и наемными работниками (57%). Таким образом, согласно опросу, острые противоречия между группами людей возникают в силу экономического положения или наличия властных полномочий.

Источник: ВЦИОМ