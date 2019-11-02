Как работают кассы по приему платежей ЖКХ в праздники в Бердске?

В предпраздничные и предпраздничные дни пункты приема платежей ООО «РКЦ» не работают 2, 3, 4 ноября.

С 5 ноября кассы работают в штатном режиме, сообщает Рамиз Масимов, директор расчетно-кассового центра В предпраздничные и предпраздничные дни пункты приема платежей ООО «РКЦ» не работают 2, 3, 4 ноября.

С 5 ноября кассы работают в штатном режиме, сообщает Рамиз Масимов, директор расчетно-кассового центра.

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