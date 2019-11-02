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Как работают кассы по приему платежей ЖКХ в праздники в Бердске?

20:42 02.11.2019 Фото: pixabay.com
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В предпраздничные и предпраздничные дни пункты приема платежей ООО «РКЦ» не работают 2, 3, 4 ноября.

Как работают кассы по приему платежей ЖКХ в праздники в Бердске?
С 5 ноября кассы работают в штатном режиме, сообщает Рамиз Масимов, директор расчетно-кассового центра

В предпраздничные и предпраздничные дни пункты приема платежей ООО «РКЦ» не работают 2, 3, 4 ноября.
С 5 ноября кассы работают в штатном режиме, сообщает Рамиз Масимов, директор расчетно-кассового центра.

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От редакции

А вы хотели заплатить?

Т-Яна, 02 ноября 2019 21:34
В этом месяце уже первого числа принимали оплату в кассах ТЦ "Европа". Зашла случайно часов в пять вечера и была приятно удивлена: работали три кассы, очереди нет, оплатила и через 10 минут свободна)).

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