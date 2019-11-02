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Мама выколола глазки сыну: Спасли лишь один глаз 4-месячному мальчику из Хакасии врачи в Москве

21:06 02.11.2019 Фото: www.pexels.com
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На место второго глаза установлен углеродный имплант. Повредившая глаза ребенку на почве ревности 36-летняя женщина задержана, против нее возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Мама выколола глазки сыну: Спасли лишь один глаз 4 месячному мальчику из Хакасии врачи в Москве
Четырехмесячного ребенка из села Таштып доставили в Москву на лечение 31 октября. В конце прошлой недели ему повредила глаза его мать. Это произошло после того, как она поссорилась с мужем на почве ревности

Врачам Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца удалось сохранить один глаз младенцу из Хакасии, пострадавшему при ссоре его матери с мужем. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Специалисты провели сложную многочасовую операцию сразу на обоих глазах с применением самых передовых технологий в области офтальмологии и высокотехнологичного оборудования.
«Удалось сохранить один глаз. Он был буквально заново собран по фрагментам. Второй глаз, к сожалению, пострадал больше всего. На его место установлен углеродный имплант», — говорится в сообщении.

Сейчас состояние ребенка стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает. Мальчик находится под наблюдением специалистов, уточнили в пресс-службе.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова пообещала разобраться в произошедшем с ребенком, подчеркнув, что сейчас главное — его здоровье.
«В ближайшее время мы выясним все нюансы, если вдруг что-то нужно, готовы оказать содействие или более эффективную помощь — мы это сделаем», — сказала она.
Четырехмесячного ребенка из села Таштып доставили в Москву на лечение 31 октября. В конце прошлой недели ему повредила глаза его мать. Это произошло после того, как она поссорилась с мужем на почве ревности.
Сейчас 36-летняя женщина задержана, против нее возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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От редакции

Интересно, лишат родительских прав?

Т-Яна, 02 ноября 2019 21:23
Таких сволочей надо изолировать от общества до конца их жизни! Никакого оправдания нет! Лишат родительских прав - освободят от забот и хлопот, а она еще нарожает, цепная реакция ....

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