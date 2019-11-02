Мама выколола глазки сыну: Спасли лишь один глаз 4-месячному мальчику из Хакасии врачи в Москве

Четырехмесячного ребенка из села Таштып доставили в Москву на лечение 31 октября. В конце прошлой недели ему повредила глаза его мать. Это произошло после того, как она поссорилась с мужем на почве ревности

Врачам Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца удалось сохранить один глаз младенцу из Хакасии, пострадавшему при ссоре его матери с мужем. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

Специалисты провели сложную многочасовую операцию сразу на обоих глазах с применением самых передовых технологий в области офтальмологии и высокотехнологичного оборудования.

«Удалось сохранить один глаз. Он был буквально заново собран по фрагментам. Второй глаз, к сожалению, пострадал больше всего. На его место установлен углеродный имплант», — говорится в сообщении.



Сейчас состояние ребенка стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает. Мальчик находится под наблюдением специалистов, уточнили в пресс-службе.Детский омбудсмен Анна Кузнецова пообещала разобраться в произошедшем с ребенком, подчеркнув, что сейчас главное — его здоровье.«В ближайшее время мы выясним все нюансы, если вдруг что-то нужно, готовы оказать содействие или более эффективную помощь — мы это сделаем», — сказала она.Четырехмесячного ребенка из села Таштып доставили в Москву на лечение 31 октября. В конце прошлой недели ему повредила глаза его мать. Это произошло после того, как она поссорилась с мужем на почве ревности.Сейчас 36-летняя женщина задержана, против нее возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.