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Охота на животных: бурундуки, ласточки, дятел, трясогузки попадают в объектив Оксаны Сериковой из Бердска

12:28 03.11.2019, Елена Белоусова Фото: Оксаны Сериковой
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Бердчанка может часами наблюдать за животными. Она два года наблюдала за семейством бурундуков и отправила фото, которые опубликовали в журнал «Юный натуралист».

Охота на животных: бурундуки, ласточки, дятел, трясогузки попадают в объектив Оксаны Сериковой из Бердска
Бурундук лакомится семенами одуванчика
Сюжет: Галерея Курьера
Охота на животных: бурундуки, ласточки, дятел, трясогузки попадают в объектив Оксаны Сериковой из Бердска

Охота на животных: бурундуки, ласточки, дятел, трясогузки попадают в объектив Оксаны Сериковой из БердскаГалерея «Курьера»: Шила норковое пальто Путину художник Тамара Шалабанова из БердскаЕщё 4 новости

Вы рисуете, лепите, вяжете забавных мишек? Тогда наша новая рубрика «Галерея Курьера» для вас. В ней каждый горожанин может показать свои работы.
Оксана Серикова обожает фотографировать птиц. Может за ними охотиться часами. Играет в театре, любит кошек.
— Модели не сидят в ожидании, когда же их снимет фотограф. Они летают, бегают, перемещаются и очень не хотят позировать. Вот тут и начинается настоящая охота. Вот это и интересно, — призналась «Курьер.Среда.Бердск» Оксана.

В портфолио бердского фотографа — желтая трясогузка, пестрый дятел, кулик-перевозчик.
По мнению автора, особенно сложно фотографировать ласточек. Но ей удалось увидеть и зафиксировать отношения взрослых птенцов — слётков и родителей.
— Наблюдая за стаей ласточек, вдруг увидела у двух птичек — типичное поведение птенцов, которые просят их покормить. У всех птиц, по моим наблюдениям, это происходит одинаково. Птенцы топорщат крылышки и трясут ими. Я не поверила своим глазам и стала еще пристальнее вглядываться, чтобы не пропустить. А вдруг повезёт? — поделилась фотограф.
Бердчанка может часами наблюдать за животными. Она два года наблюдала за семейством бурундуков и отправила фото, которые опубликовали в журнал «Юный натуралист».
— Вот и поспели семена одуванчика, пока белая головка не раскрылась и парашютики не разлетелись, они находятся в плотной корзинке зелёных чашелистиков и, значит, самое время полакомиться первыми весенними семенами. Бурундук торопливо обследует растение, дотянувшись до корзинки на длинном стебельке, плотно зажав его в лапках, срезает острыми зубами, ловко выедает семянки, оставляя белые хохолки. Он набивает защёчные мешочки, уносит, заготавливает впрок. Ведь бывают и летом ненастные дни, когда не хочется выбираться из теплой, сухой норки, — рассказала Оксана.
Если вы хотите выставить свои работы в нашей галерее, то пришлите фотоснимки разрешением не менее 1200 пикселей по горизонтали. Количество от 5 до 10 штук.
Ваше творчество может быть из любой сферы — живопись, лепка, вышивка, плетение и т.д. В общем, все, что создаете вы сами. Если у вас есть страничка в соцсети или свой сайт, мы сделаем ссылку на него — поэтому высылайте и его адрес. И обязательно подпишите свое имя и фамилию. И названия своих работ. Кроме сайта мы опубликуем ваши работы в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Охота на животных: бурундуки, ласточки, дятел, трясогузки попадают в объектив Оксаны Сериковой из Бердска

Бурундук вылезает из скворечника

Охота на животных: бурундуки, ласточки, дятел, трясогузки попадают в объектив Оксаны Сериковой из Бердска

Желтая трясогузка

Охота на животных: бурундуки, ласточки, дятел, трясогузки попадают в объектив Оксаны Сериковой из Бердска

Кулик-перевозчик

Охота на животных: бурундуки, ласточки, дятел, трясогузки попадают в объектив Оксаны Сериковой из Бердска

Ласточки

Охота на животных: бурундуки, ласточки, дятел, трясогузки попадают в объектив Оксаны Сериковой из Бердска

Славка

Охота на животных: бурундуки, ласточки, дятел, трясогузки попадают в объектив Оксаны Сериковой из Бердска

Пестрый дятел срывает шишку

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От редакции

Вы любите фотографировать?

Гость, 03 ноября 2019 12:31
Бурундуки есть в "Сибиряке". И ещё их много на кладбище обитает. Видел, как один схватил мелкую ящерицу. Уж не знаю, будет он её есть или поиграть решил.
Гость, 03 ноября 2019 12:32
Красота.МОЛОДЕЦ.!

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