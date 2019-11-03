Охота на животных: бурундуки, ласточки, дятел, трясогузки попадают в объектив Оксаны Сериковой из Бердска

Бурундук лакомится семенами одуванчика

Вы рисуете, лепите, вяжете забавных мишек? Тогда наша новая рубрика «Галерея Курьера» для вас. В ней каждый горожанин может показать свои работы.

Оксана Серикова обожает фотографировать птиц. Может за ними охотиться часами. Играет в театре, любит кошек.

— Модели не сидят в ожидании, когда же их снимет фотограф. Они летают, бегают, перемещаются и очень не хотят позировать. Вот тут и начинается настоящая охота. Вот это и интересно, — призналась «Курьер.Среда.Бердск» Оксана.



Бурундук вылезает из скворечника

Желтая трясогузка

Кулик-перевозчик

Ласточки

Славка

Пестрый дятел срывает шишку

В портфолио бердского фотографа — желтая трясогузка, пестрый дятел, кулик-перевозчик.По мнению автора, особенно сложно фотографировать ласточек. Но ей удалось увидеть и зафиксировать отношения взрослых птенцов — слётков и родителей.— Наблюдая за стаей ласточек, вдруг увидела у двух птичек — типичное поведение птенцов, которые просят их покормить. У всех птиц, по моим наблюдениям, это происходит одинаково. Птенцы топорщат крылышки и трясут ими. Я не поверила своим глазам и стала еще пристальнее вглядываться, чтобы не пропустить. А вдруг повезёт? — поделилась фотограф.Бердчанка может часами наблюдать за животными. Она два года наблюдала за семейством бурундуков и отправила фото, которые опубликовали в журнал «Юный натуралист».— Вот и поспели семена одуванчика, пока белая головка не раскрылась и парашютики не разлетелись, они находятся в плотной корзинке зелёных чашелистиков и, значит, самое время полакомиться первыми весенними семенами. Бурундук торопливо обследует растение, дотянувшись до корзинки на длинном стебельке, плотно зажав его в лапках, срезает острыми зубами, ловко выедает семянки, оставляя белые хохолки. Он набивает защёчные мешочки, уносит, заготавливает впрок. Ведь бывают и летом ненастные дни, когда не хочется выбираться из теплой, сухой норки, — рассказала Оксана.Если вы хотите выставить свои работы в нашей галерее, то пришлите фотоснимки разрешением не менее 1200 пикселей по горизонтали. Количество от 5 до 10 штук.Ваше творчество может быть из любой сферы — живопись, лепка, вышивка, плетение и т.д. В общем, все, что создаете вы сами. Если у вас есть страничка в соцсети или свой сайт, мы сделаем ссылку на него — поэтому высылайте и его адрес. И обязательно подпишите свое имя и фамилию. И названия своих работ. Кроме сайта мы опубликуем ваши работы в газете «Курьер.Среда.Бердск».