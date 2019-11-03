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Врачей и деньги на строительство яслей просил у области Бердск

14:04 03.11.2019, Галина Панчева Фото: из фондов бердского музея
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Прошло 75 лет: в горбольнице по-прежнему не хватает врачей, в яслях — мест.

Врачей и деньги на строительство яслей просил у области Бердск
Здание поликлиники в старом Бердске
Сюжет: Город, которого нет
Врачей и деньги на строительство яслей просил у области Бердск

Врачей и деньги на строительство яслей просил у области Бердск64 телефонные точки действовали в 1944 году в БердскеЕщё 26 новостей

О всех сферах деятельности города в разные годы можно узнать из документов отдела архивной службы Бердска. Немало интересной информации нашлось в материалах исполкома бердского горсовета депутатов трудящихся за 1944 год.

Чем была представлена сеть медицинских учреждений Бердска на 1 июля 1944 года?

В то время функционировала горбольница на 105 коек. Горполиклиника осуществляла 14 приемов. Амбулатория завода №296 имела 16 врачебных кабинетов. Было и два зравпункта: один врачебный, другой — фельдшерский. Маленьких бердчан водили в гордетконсультацию. В то непростое время работала молочная кухня. И малярийная станция.

За вспышками инфекционных заболеваний следил эпидучасток. За состоянием городской среды — Госсанинспекция.

Три ясельные точки, существовавшие в то время, также относились к медицине, как и ясли завода №296 на 120 коек, городские ясли на 35 коек, ясли госпиталя №2485 на 20 коек.

Горбольница имела шесть отделений. С начала 1944 года в медучреждении приняли 121 роды, живыми родились 115 младенцев. Была сделано 310 хирургических операций. Исследовано 329 анализов, аптекой подготовлено 7245 рецептов. Среднее количество койкодней на одного больного составляло 11,7.

В детской поликлинике по штатному расписанию должно было быть 13 врачей, но занято было 10 рабочих мест.

К депутатам поступило предложение: необходимо выделить для города Бердска 5 врачей, расширить ясли на 20 коек в соответствие с указом Президиума Верховного совета СССР «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным матерям и прочим» от 8 июня 1944 года. Для этого требуется перенести ясли в новое здание, требующее капитального ремонта на сумму 25 тыс. рублей. Просить облплан выделить бердскому здравотделу требуемую сумму в соответствие с решением облисполкома №501 от 8 мая 1944 «О постройке в городе Бердске новой больницы в 1945-1946 годах». Просить облисполком во втором полугодии 1944 года 75 тыс. рублей на составлении сметы всей технической документации».

Вот так, идут годы, а в Бердске остаются все те же проблемы: мамочки не могут устроить малышей в ясли — нет мест, а в больницах из-за нехватки терапевтов и педиатров выстраиваются очереди.

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