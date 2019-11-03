Собственники будут получать уведомления о попытках заочных сделок с их недвижимостью

Уведомления будут направляться на электронные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи.

Владельцев недвижимости с 1 ноября будут уведомлять о поступлении документов для регистрации перехода или прекращения права собственности, заверенных электронной подписью. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

«В связи с поправками в федеральный закон с 1 ноября 2019 года собственников недвижимости уведомят о поступлении в регистрирующий орган электронных документов для регистрации перехода или прекращения права собственности. Благодаря этому собственник сможет своевременно выявить попытки незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества. Уведомления будут направляться на электронные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи», — говорится в релизе ведомства.

Как отметил замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин, запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН позволяет автоматически отклонить электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости.

При этом электронная подпись позволяет проводить не только сделки с жильем, но и подать налоговую декларацию, зарегистрировать автомобиль, участвовать в электронных торгах, отмечает пресс-служба.

Закон, защищающий собственников недвижимости от мошенничества при заочных сделках с использованием электронной подписи, вступил в силу в России 13 августа 2019 года. Теперь, если гражданин намерен разрешить сделки с электронной подписью, ему необходимо подать заявление в бумажной форме в Росреестр. В противном случае совершение заочной сделки будет невозможно. В то же время, говорится в релизе, закон предусматривает случаи, когда электронные сделки могут совершаться без специальной разрешительной отметки в ЕГРН.

Согласно закону, внесение отметки в ЕГРН не требуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде.

Источник: ТАСС