Лабрадор Хэтти «принесла присягу» в офисе прокурора в Чикаго

Лабрадор по кличке Хэтти «принесла присягу» в офисе прокурора округа Кук в Чикаго и стала новым сотрудником. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Хэтти будет помогать в реабилитации детей с психологическими проблемами, ставших жертвами нападений. Двухлетний лабрадор будет работать по стандартному графику — с 9:00 до 17:00.

Хэтти стала первой собакой в офисе прокурора округа, оказывающей эмоциональную поддержку. Предполагается, что лабрадору смогут поручать до 200 случаев в год.

