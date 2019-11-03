Вампирский апокалипсис: когда вампиры уничтожат людей?

Ученый создал алгоритм, который может спрогнозировать «вампирский апокалипсис». В большинстве представленных вариантов человечеству наступает конец.

Новая программа прогнозирует вероятность уничтожения людей вампирами

Ученый создал алгоритм, который может спрогнозировать «вампирский апокалипсис». В большинстве представленных вариантов человечеству наступает конец.

Ежегодно 31 октября миллионы людей отмечают Хеллоуин. Польский физик Доминик Черня (Dominik Czernia) из Института ядерной физики в Кракове решил по-своему встретить праздник. Он вынес на суд общественности онлайн-программу, которая позволяет прогнозировать «вампирский конец света».

Перед созданием программы Черня ознакомился с возможностями вампиров, о которых рассказывается в тех или иных источниках. По его словам, на это ушло много времени и сил.

В основе новой концепции лежит система «хищник — жертва», которая позволяет прогнозировать долговременные отношения между разными биологическими видами, одни из которых будут охотиться на других.

Алгоритм позволяет смоделировать целый ряд сценариев: в частности, можно указать численность вампиров и людей. Также есть возможность добавить охотников на нечисть.

Увы, в большинстве случаев судьба людей незавидна: победить вампиров в честном бою им будет тяжело.

Источник: naked-science.ru