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Представлен обновленный корейский люксовый седана Kia Optima

14:02 03.11.2019 Фото: wikimedia.org
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 Флагманским станет абсолютной новый 2,5-литровый мотор Theta3 с отдачей примерно 286 л.с., который будет работать в связке с 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и системой полного привода. 

Представлен обновленный корейский люксовый седана Kia Optima
За первые 9 месяцев этого года россияне в общем потратили на корейский седан Kia 58,3 млрд рублей

Следующее поколение модели Optima от нынешней генерации будет отличаться наличием большой радиаторной решетки – это то, что нравится китайским покупателям в автомобилях. Решетка простирается до нижней области фары, а линии горизонтальны и располагаются между ромбами.

Нижняя решетка также стала более длинной, а противотуманные фары заняли место вентиляционных отверстий в конце решетки. Последние, к слову, стали тоньше. Фары остаются такими же, и сейчас мы видим крупным планом форму ДХО в отключенном состоянии. Помимо этого с передней части авто установили камеру, прямо на верхней области данной увеличенной радиаторной решетки.

Новая Kia Optima в Америке будет предлагаться с двумя различными двигателями с турбонаддувом и тремя разными типами трансмиссии. 1.6T будет доступен с двумя уровнями производительности, при этом одна из вариаций обзаведется 8-диапазонной АКПП, а другая – 7-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением.

  Флагманским станет абсолютной новый 2,5-литровый мотор Theta3 с отдачей примерно 286 л.с., который будет работать в связке с 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и системой полного привода.
Также ранее стало известно, что KIA Rio стал лидером по выручке с продаж. Так, за первые 9 месяцев этого года россияне в общем потратили на корейский седан 58,3 млрд рублей.
Источник: CarsWeek
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