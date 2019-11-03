Юрий Шатунов судится с «Честной музыкой» за песни «Ласкового мая»

Судебный иск от Юрия Шатунова зарегистрирован двадцать девятого октября 2019-го года и пока не принят к производству.

Экс-солист музыкального коллектива «Ласковый май» Юрий Шатунов обратился в Арбитражный суд Москвы

Экс-солист музыкального коллектива «Ласковый май» Юрий Шатунов обратился в Арбитражный суд Москвы с иском против компании «Честная музыка», которая является правообладателем песен группы.

Судебный иск от Юрия Шатунова был зарегистрирован двадцать девятого октября 2019-го года и пока не принят к производству. В информации о деле пока что не проясняется суть претензий Шатунова — то есть, не ясно, в чем заключаются основания исковых требований. Вторым ответчиком по делу в карточке обозначен Руслан Филатов. Иск будет рассматривать Ольга Козленкова — судья, которая занимается в основном спорами об интеллектуальной собственности и защите репутации.

Представитель певца, с которым связались журналисты, уточнил, что предмет иска касается интеллектуальной собственности и имущественных прав. Шатунов уверен, что компания «Честная музыка» осуществляет незаконные действия в отношении интеллектуальной собственности, владельцем которой она фактически не является.

«Компания «Честная музыка» позиционирует себя в качестве владельца фонограмм, но совершенно не ясно, откуда у нее взялись такие права», — заявил представитель Шатунова. Ранее стало известно о том, что Юрий Шатунов исключил из своего репертуара песни «Ласкового мая» и начал исполнять на концертах исключительно композиции собственного сочинения.

Источник: Planet Today