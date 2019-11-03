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Воскресенье началось с пожара в Бердске: окно сгорело на втором этаже жилого дома

10:13 03.11.2019 Фото: pixabay.com
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Пожар ликвидирован до прибытия подразделений ПО. На тушение привлекалось 5 единиц техники и 17 человек личного состава.

Воскресенье началось с пожара в Бердске: окно сгорело на втором этаже жилого дома
Воскресенье началось с пожара в Бердске: окно сгорело на втором этаже жилого дома

3 ноября в 06:20 в Бердск произошел пожар в жилом доме, сообщает ГУ МЧС по НСО. В результате на втором этаже, в правом крыле, на лестничной клетке повреждено пластиковое окно. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений ПО. На тушение привлекалось 5 единиц техники и 17 человек личного состава.

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