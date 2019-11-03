Без ПДД: сбил насмерть пожилую женщину водитель Nissan Bluebird в Новосибирске

Сбил насмерть пожилую женщину водитель Nissan Bluebird в Новосибирске

1 ноября в 17.35 в Кировском районе Новосибирска на улице Грицюка произошло ДТП. По предварительной информации, выйдя из салона автобуса на остановке общественного транспорта «Сады Учхоз», женщина 1940 года рождения начала переходить проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, где была сбита автомобилем Nissan Bluebird, следовавшим в сторону улицы Петухова, за рулем которого находился мужчина 1984 года рождения, сообщает ГУ МВД по НСО.

От полученных травм женщина погибла до прибытия «скорой помощи».

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.