Пакет с петардами взорвался в руках дворника на территории школы во Владивостоке

На свертке, который взорвался в руках у женщины возле школы во Владивостоке, была надпись «С Хэллоуином». Пострадавшей ампутировали палец.

Пакет после взрыва

Предмет, от взрыва которого пострадала женщина во Владивостоке, оказался петардой. Об этом сообщает РИА Новости 3 ноября, ссылаясь на заявление представителя УМВД по Приморскому краю.

— -На свертке, который взорвался в руках у женщины возле школы во Владивостоке, была надпись «С Хэллоуином». По предварительным данным, это был взрыв петарды, — уточнил собеседник ИРА Новости.

ЧП произошло в Первомайском районе Владивостока вечером 2 ноября. 61-летняя сотрудница одного из ТСЖ во время уборки территории подняла с земли пакет, после чего раздался хлопок.

Пострадавшую доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2. Женщине ампутировали один палец, остальные удалось сохранить.