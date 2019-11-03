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Пакет с петардами взорвался в руках дворника на территории школы во Владивостоке

12:58 03.11.2019
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На свертке, который взорвался в руках у женщины возле школы во Владивостоке, была надпись «С Хэллоуином». Пострадавшей ампутировали палец.

Пакет с петардами взорвался в руках дворника на территории школы во Владивостоке
Пакет после взрыва

Предмет, от взрыва которого пострадала женщина во Владивостоке, оказался петардой. Об этом сообщает РИА Новости  3 ноября, ссылаясь на заявление представителя УМВД по Приморскому краю.

— -На свертке, который взорвался в руках у женщины возле школы во Владивостоке, была надпись «С Хэллоуином». По предварительным данным, это был взрыв петарды, — уточнил собеседник ИРА Новости.

ЧП  произошло в Первомайском районе Владивостока  вечером 2 ноября. 61-летняя сотрудница одного из ТСЖ во время уборки территории подняла с земли пакет, после чего раздался хлопок.

Пострадавшую доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2. Женщине  ампутировали один палец, остальные удалось сохранить.

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