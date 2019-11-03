Как потерпевшему в ДТП получить компенсацию утраченного заработка (дохода)?

Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления общей суммы его заработка (дохода) за 12 месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья, на 12

По общему правилу вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина, подлежит полному возмещению лицом, его причинившим (п. 1 ст. 1064 ГК РФ).

Если ответственность виновника ДТП застрахована в рамках договора ОСАГО, вред, причиненный, в частности, здоровью потерпевшего, подлежит возмещению страховщиком виновника ДТП (ст. 1, п. 1 ст. 12 Закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ).

В этом случае потерпевший вправе требовать в том числе возмещения утраченного им заработка (дохода) в связи с причинением вреда здоровью (п. 2 ст. 12 Закона N 40-ФЗ).



Для получения страховой выплаты в счет возмещения утраченного заработка (дохода) со страховщика виновника ДТП рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Обратитесь в страховую компанию с заявлением и необходимыми документами

Чтобы воспользоваться правом на страховую выплату, вы обязаны при первой возможности уведомить страховщика о наступлении страхового случая (п. 3 ст. 11 Закона N 40-ФЗ; п. 3.9 Приложения 1 к Положению Банка России от 19.09.2014 N 431-П).

Также в страховую организацию потребуется представить, в частности (п. п. 3.10, 4.1, 4.2 Приложения 1 к Положению N 431-П):

1)заявление;

2)заверенную копию документа, удостоверяющего личность потерпевшего (выгодоприобретателя);

3)документы, подтверждающие полномочия представителя выгодоприобретателя;

4)документы, содержащие банковские реквизиты для получения страхового возмещения (в случае его выплаты в безналичном порядке);

5)согласие органов опеки и попечительства, если выплата страхового возмещения будет производиться представителю потерпевшего (выгодоприобретателя), не достигшего возраста 18 лет;

6)извещение о ДТП;

7)копии протокола об административном правонарушении, постановления по делу об административном правонарушении или определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, если оформление документов о ДТП осуществлялось при участии уполномоченных сотрудников полиции, а составление таких документов предусмотрено законодательством РФ;

документы, выданные и оформленные медицинской организацией, в которой лечился потерпевший, с указанием полученных травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности;

9)заключение судебно-медицинской экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности — о степени утраты общей трудоспособности (при необходимости);

10)справку, подтверждающую факт установления потерпевшему инвалидности или категории «ребенок-инвалид» (при наличии);

11)справку, выданную станцией скорой медицинской помощи, об оказанной медицинской помощи на месте ДТП;

12)справку или иной документ о среднем месячном заработке (доходе), стипендии, пенсии, пособиях, которые потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью;

13)иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются при определении размера утраченного заработка (дохода).

Если по факту ДТП было возбуждено уголовное дело, вы также должны представить в страховую организацию документы следственных и (или) судебных органов о возбуждении, приостановлении или об отказе в возбуждении уголовного дела либо вступившее в законную силу решение суда (п. 4.18 Приложения 1 к Положению N 431-П).

Кроме того, вы вправе обратиться за получением возмещения расходов на лечение и приобретение лекарств и дополнительно понесенных расходов. В этом случае могут потребоваться дополнительные документы (п. п. 2 — 4 ст. 12 Закона N 40-ФЗ; п. п. 4.6, 4.7 Приложения 1 к Положению N 431-П).

Шаг 2. Получите страховую выплату

Страховщик рассматривает заявление потерпевшего в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия заявления и необходимых документов от потерпевшего (п. 21 ст. 12 Закона N 40-ФЗ; п. 4.22 Приложения 1 к Положению N 431-П).

Совокупный размер страховой выплаты за причинение вреда здоровью не может превышать 500 000 руб. (п. «а» ст. 7, п. 5 ст. 12 Закона N 40-ФЗ).

Страховая выплата в части возмещения утраченного потерпевшим заработка (дохода) осуществляется единовременно или по согласованию между страховщиком и потерпевшим равными ежемесячными платежами (п. 4.2 Приложения 1 к Положению N 431-П).

Шаг 3. Проверьте правильность произведенной выплаты

Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности — степени утраты общей трудоспособности (п. 1 ст. 1086 ГК РФ; п. 4.3 Приложения 1 к Положению N 431-П).

Справка. Состав утраченного заработка (дохода) и порядок определения среднемесячного заработка (дохода) потерпевшего

В состав утраченного заработка (дохода) включаются все виды оплаты труда потерпевшего по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые НДФЛ. Не учитываются выплаты единовременного характера, в частности компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении. За период временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам учитывается выплаченное пособие.

Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов (п. 2 ст. 1086 ГК РФ).

Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления общей суммы его заработка (дохода) за 12 месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья, на 12. Если потерпевший ко времени причинения вреда работал менее 12 месяцев, среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за фактически проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению здоровья, на число этих месяцев.

При этом не полностью проработанные потерпевшим месяцы по его желанию заменяются предшествующими полностью проработанными месяцами либо исключаются из подсчета при невозможности их замены (п. 3 ст. 1086 ГК РФ).

Если потерпевший на момент причинения вреда не работал, учитывается по его желанию заработок до увольнения либо обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не менее установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ (п. 4 ст. 1086 ГК РФ).

Если в заработке (доходе) потерпевшего произошли до причинения ему увечья или иного повреждения здоровья устойчивые изменения, улучшающие его имущественное положение (например, повышена заработная плата по занимаемой должности, он переведен на более высокооплачиваемую работу), при определении его среднемесячного заработка (дохода) учитывается только заработок (доход), который он получил или должен был получить после соответствующего изменения (п. 5 ст. 1086 ГК РФ).

По общему правилу формула для расчета утраченного заработка (дохода) следующая (ст. 1086 ГК РФ; Апелляционное определение Московского городского суда от 22.07.2019 по делу N 33-33798/2019):

Утраченный заработок (доход) = S x P x К,

где S — среднемесячный заработок (доход);

P — количество процентов от среднемесячного заработка (дохода) (степень утраты профессиональной или общей трудоспособности);

К — количество месяцев утраты трудоспособности.

При этом страховая сумма за вред, причиненный здоровью потерпевшего, выплачивается независимо от сумм, причитающихся ему по социальному обеспечению и договорам обязательного и добровольного личного страхования (п. 2 ст. 1085 ГК РФ; п. 4.9 Приложения 1 к Положению N 431-П).

Пример. Расчет утраченного заработка (дохода) в связи с причинением вреда здоровью в результате ДТП

01.02.2019 произошло ДТП, в результате которого здоровью гражданина был причинен вред.

Общая сумма заработка потерпевшего за 12 месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья, составила 480 000 руб. Иные доходы за указанный период отсутствовали.

С 01.02.2019 по 31.05.2019 гражданин находился на больничном, в связи с чем степень утраты трудоспособности за этот период составила 100%.

Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего составляет 40 000 руб. (480 000 руб. / 12 мес.).

Таким образом, размер утраченного заработка (дохода) за период с 01.02.2019 по 31.05.2019 составит 160 000 руб. (40 000 руб. x 100% x 4 мес.).

Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права