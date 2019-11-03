Это моя квартира: В каких случаях прекращается право общей совместной собственности супругов?

По общему правилу имущество, нажитое супругами в период брака, является их совместной собственностью. Раздел общего имущества супругов возможен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов.

Раздел общего имущества супругов возможен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов

Право общей совместной собственности супругов может быть прекращено в результате раздела совместно нажитого имущества, заключения брачного договора или выдела доли супруга-должника для обращения на нее взыскания.

По общему правилу имущество, нажитое супругами в период брака, является их совместной собственностью (п. 1 ст. 33, ст. 34 СК РФ).

Прекращение права общей совместной собственности супругов возможно в ряде случаев, рассмотренных ниже.

Раздел совместно нажитого имущества

Раздел общего имущества супругов возможен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов (п. 1 ст. 38 СК РФ).

Раздел общего имущества супругов может быть произведен путем заключения соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, или соглашения об определении долей в совместной собственности супругов. Такое соглашение должно быть нотариально удостоверено (п. 2 ст. 38 СК РФ; Письмо Минэкономразвития России от 18.03.2016 N ОГ-Д23-3321).

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производится в судебном порядке (абз. 1 п. 3 ст. 38 СК РФ).

В этом случае суд определяет, какое имущество передается каждому из супругов в соответствии с их долями, доли по общему правилу признаются равными (абз. 2 п. 3, п. 4 ст. 38, ст. 39 СК РФ).

К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности (п. 7 ст. 38 СК РФ; п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15).

В результате раздела возникает единоличная собственность каждого из супругов на отдельное имущество либо общая долевая собственность с указанием конкретных долей.

Заключение брачного договора

Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака.

Он представляет собой соглашение, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения (ст. 40, п. 1 ст. 41 СК РФ).

Брачным договором можно изменить установленный законом режим совместной собственности и установить, в частности, режим долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов, как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов (п. 1 ст. 42 СК РФ).

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению (п. 2 ст. 41 СК РФ).

Выдел супружеской доли

Кредиторы одного из супругов по его обязательствам при недостаточности имущества этого супруга могут обратиться с требованием о выделе доли супруга-должника, которая причиталась бы ему при разделе общего имущества супругов. При обращении в суд кредитора с таким требованием доли супругов также признаются равными (п. 1 ст. 38, п. 1 ст. 39, п. 1 ст. 45 СК РФ).

Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права