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Трое подростков изнасиловали женщину и забили до смерти 40-летнего мужчину в Забайкалье

20:08 03.11.2019 Фото: СК РФ
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По ходатайству следствия судом в отношении двух 16-летних обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего, 15-летнего, — домашний арест.

Трое подростков изнасиловали женщину и забили до смерти 40 летнего мужчину в Забайкалье
Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании данного уголовного дела

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю трем несовершеннолетним жителям Кыринского района Забайкалья предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), а также ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц), сообщает сайт СК РФ.

По данным следствия, 27 октября 2019 года обвиняемые в одном из сёл Кыринского района ворвались в частный дом, где совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, а 40-летнего мужчину избили, отчего тот впоследствии скончался. Следователи совместно с полицейскими в тот же день установили личности участников этого преступления, ими оказались два 16-летних подростка и один 15-летний. По ходатайству следствия судом в отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего — домашний арест.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены осмотры места происшествия с применением криминалистической техники, изъяты предметы и образцы имеющие значение для расследования. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются очевидцы преступления и возможные другие участники.

Кроме того, назначено проведение доследственной проверки в отношении органов системы профилактики Кыринского района. В рамках проверки следователи дадут принципиальную оценку действиям, либо бездействию должностных лиц районной комиссии по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, а также других органов, обязанных заниматься профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних. По имеющимся у следователей данным, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений.

Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

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От редакции

Что это?

Новый мэр, 03 ноября 2019 20:36
Это современная Россия
Аноним, 03 ноября 2019 23:03
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего - это как понимать ?
Умышленное со смертью по неосторожности.
Бред.
Аноним, 04 ноября 2019 00:20
Тут умышленное по предварительному сговору.
Аноним, 03 ноября 2019 23:06
Пора разрешать короткоствол.
Лучше два раза выстрелить в воздух, чем в темноте спрашивать кто там.
Психиатр, 03 ноября 2019 23:11
Это отморозки среди нас, которые есть в любой стране.

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