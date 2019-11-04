Геноцид: 214 воспитанников Ейского детского дома в 1942 году удушила в газовой камере Зондеркоманда СС-10 «а»

СК России по результатам изучения рассекреченных ФСБ архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома возбуждено уголовное дело.

Следственным комитетом по факту убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году возбуждено уголовное дело о геноциде

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид).

Согласно архивным данным, с целью проведения карательных операций по уничтожению советских граждан на территории Краснодарского края в период 1942-1943 годов была направлена Зондеркоманда СС-10 «а», возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшиеся на вооружении мобильные газовые камеры.

Установлено, что в ходе этих карательных операций 9 и 10 октября 1942 года члены Зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника Гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома города Ейска.

Тела 214 убитых детей были обнаружены после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации в 1943 году в районе Широчанского хутора.

Часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, за совершение этих преступлений были осуждены. Однако Бедедекер, Кандлер, Штрауха и иные неустановленные лица, в том числе военнослужащие Зондеркоманды СС-10 «а», так и не понесли наказание за совершенные злодеяния в отношении мирных советских граждан.

СК России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, имеет все основания для производства расследования действий указанных лиц, поскольку в соответствии с Уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности. Ни один факт преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма, пусть и по прошествии продолжительного времени, не должен остаться незамеченным и безнаказанным.

Официальный представитель СК России С. Петренко

Источник: Следком