Госдума: Россия не позволит какому-либо американскому эсминцу безнаказанно атаковать Крым

В Госдуме прокомментировали американский сценарий сдерживания России

Нападение на Крым, которое подразумевает сценарий США по сдерживанию России, не принесет им ощутимого результата, эта военная теория неприменима, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее издание Foreign Policy написало, что в правительстве США рассматривают новые стратегии «сдерживания» России и Китая, одна из которых предусматривает нападение на Крым, а другая — на российский Дальний Восток.

«Учитывая агрессивную по своей сути военную доктрину США, конечно же, варианты нападения на Крым рассматриваются, и самым тщательным образом. Вопрос стоит в том, что подразумевают американцы под нападением: массированный удар крылатыми ракетами или переброску войск? И тот, и другой вариант не принесет ощутимого результата. Учитывая линию ПВО на полуострове, поразить важные цели вряд ли получится, да и Россия не позволит какому-либо американскому эсминцу безнаказанно атаковать нашу территорию», — сказал Бальбек РИА Новости.



Он отметил, что США как супердержава имеет значительные силы, но в случае сопротивления потери будут с обеих сторон.«Одно дело безнаказанно расстреливать Ирак или Ливию, и совсем другое дело — воевать со страной, способной очень быстро доставить ядерную боеголовку прямо в центр Вашингтона. Так что все эти планы — военная теория, красивая, но неприменимая», — добавил парламентарий.

Источник: РИА Новости