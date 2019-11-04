Танцевали с Бабой-Ягой, разгадывали квест и слушали патефон на «Ночи искусств» в Бердске

Ночь искусств в Бердске собрала тысячи взрослых и детей

3 ноября Бердск погрузился в «Ночь искусств». На нескольких площадках горожане активно погружались в пучину искусства.

Всероссийская акция «Ночь искусств» традиционно проходит под девизом «Искусство объединяет», в бердском историко-художественном музее этот девиз решено дополнить: «Искусство объединяет во все времена!».

Музей предложил бердчанам объединиться в путешествии по видам искусств разных исторических эпох: от искусства древних славян до рок-музыки эпохи перестройки.



Открылось мероприятие презентацией выставки «Иллюстрации и иллюстраторы». Заведующий историческим отделом бердского историко-художественного музея Максим Василенко рассказал, что идея выставки возникла после того, как несколько человек увидели иллюстрации заслуженного художника России Юрия Люкшина к «Слову о полку Игореве».— И мы подумали, а как художественные произведения вдохновляли людей на художественные произведения? Как один вид искусства плавно перетекает в другой? Посмотрели в фондах и увидели очень интересную вещь, что в экспонатах вы можете рассмотреть взгляд художника кисти на взгляд художника пера.На выставке можно увидеть редкие книги, учебники и справочники, журналы, изданные в период с конца XIX до конца XX века.

Прочувствовали, как это было тяжело

Александр Лебедев представил книгу «История пожарной охраны». Как признался автор, история пожарной охраны Бердска, так же уникальная, как история города. Вместе с городом развивались пожарные подразделения.

Первое упоминание о пожарной охране Бердской волости, относится к 1908 году. В годовом отчете указано, что в 1908 оду произошло 17 пожаров, сгорело 17 домов, убыток составил 377 рублей. Оснащение пожарных команд в то время состояло из 7 пожарных машин (огнегасительных труб на телегах), 16 бочек, 21 багров, 10 щитов. Сумма денежного содержания пожарных составила 975 рублей.

Автор подарил издание Юрию Дудкину, прослужившему 30 лет в пожарной охране. Книга досталась и редакции «Курьер.Среда.Бердск».

В исторических залах помимо презентации выставки и книги одновременно проходил исторический квест, цель которого собрать пазл. В каждом зале – свое задание.

Виктория Зверева летом переехала из Карасука в Бердск. Первый раз пришла в музей.

— Очень понравился квест. Дети не просто ходят смотрят, а знакомятся с историей города. Хотелось бы, чтобы дети могли что-то попробовать. Дети знают, что такое утюг, в который камешки вкладываются, а сами никогда не держали. Было бы здорово, если бы они прочувствовали, как это было тяжело. А не так, как сейчас — включил в розетку и работает!- поделилась горожанка.

Дальше гости музея послушали старые добрые песни на старинном патефоне и в исполнении певицы Галины Никитиной. Все желающие могли сделать фото с патефоном, как на старых черно-белых снимках.

Пляски с костяной ногой

Музей предложил попробовать себя в качестве иллюстратора нового музейного проекта «Иллюстрируем книгу Л.Федотова «Город на Берди». Исторический очерк, охватывающий жизнь Бердска от закладки острога до 70-х годов прошлого века, был написан в 1976 году и впервые издан в сборнике статей и архивных документов в 2016-ом тиражом всего 8 экземпляров. Музей планирует издать очерк отдельной книгой с иллюстрациями бердчан. На «Ночи искусств» можно было получить карточку с отрывком из текста Л.Федотова, зарегистрироваться в качестве участника проекта и до 10 января 2020 года принести свою иллюстрацию на сюжет, описанный в карточке, в музей. Все работы будут представлены на выставке, а лучшие войдут в новое издание.

В арт-зале дети и взрослые участвовали в мастер-классах и представлении с Бабой-Ягой. Костяная нога даже сплясала со взрослыми и детворой. Горожане с интересом изучали художника-керамиста Марии Пономаревой «3-девятое царство».

Работы художника выставлены по всему миру. Эта выставка — путешествие по миру, где встречаются эльфы, богатыри. И Баба-Яга в исполнении Марии — симпотяга.

— У нас неправильно воспринимается ее образ. Баба-Яга — это очень красивая женщина. В славянских мифах она была очень добрая, она не жарила детей в печке, как это рассказывается в наших сказках, наоборот. Собирала детей-сирот, воспитывала их. Давала им путевку в жизнь, — рассказала керамист и интервью «Курьер.Среда.Бердск».

Дети и взрослые с интересом рассматривали работы повелительности глазурного волшебства.

— Очень необычная выставка.Каждая работа пронизана светом и оптимизмом. Глядя на ее работы настроение тоже улучшается, — отметила Валентина.

Автор видео Елена Белоусова

