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Сбой в работе старых моделей iPhone и iPad предрекает Apple

12:35 04.11.2019 Фото: Википедии
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Речь идет о моделях гаджетов, выпущенных до 2012 года. Отмечается, что это связано с проблемой переноса времени GPS, которая начала влиять на сторонние продукты с поддержкой GPS 6 апреля 2019 года.

Сбой в работе старых моделей iPhone и iPad предрекает Apple
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Владельцы старых iPhone и iPad могут начать испытывать трудности с системой определения местонахождения, если не установят новейшее программное обеспечение (ПО). Об этом сообщается на официальном сайте корпорации Apple, передает РИА Новости.

Речь идет о моделях гаджетов, выпущенных до 2012 года. Отмечается, что это связано с проблемой переноса времени GPS, которая начала влиять на сторонние продукты с поддержкой GPS 6 апреля этого года.

Подчеркивается, что влияние переноса времени на гаджеты Apple начнется в 3 часа ночи (мск) в понедельник.

В корпорации добавили, что, в частности, пользователи iPhone 5 без обновления программного обеспечения могут потерять доступ к App Store, iCloud, электронной почте и браузеру, поскольку все эти возможности зависят от даты и времени.

Пользователей iPhone 5 также предупредили, что если не обновить ПО до 3 ноября, то для обновления необходимо будет создать резервную копию данных, которые затем нужно восстановить с помощью Mac или компьютера с Windows, поскольку беспроводное обновление ПО и резервное копирование iCloud работать не будут.

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