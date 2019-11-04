04.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Новости Бердска / Народные новости

Мальчик своровал орешки в магазине, я его поймала — он начал ругаться и плеваться на меня!

14:53 04.11.2019
3 0

Вот вопрос к родителям подростков. ВЫ ВООБЩЕ ЧЕМ ДУМАЕТЕ? Вы хоть понимаете, что это уголовное дело, все это было под камерами.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Алёна: 

Доброго времени суток всем читателям.
Можете закидывать камнями после того, что я напишу. Сегодня наблюдала картину, как в магазине Мария-Ра на 18 квартале, подросток УКРАЛ орешки с прилавка у продавщицы. Причём подошёл в наглую сказал -дай, схватил и побежал. Она не успела его поймать, а я успела. Естественно я услышала в свой адрес от парня очень много «приятных слов», и так как он вырвался — удержать не смогла. Так этот…….. ещё и плеваться начал. Вот вопрос к родителям подростков. ВЫ ВООБЩЕ ЧЕМ ДУМАЕТЕ? Вы хоть понимаете, что это уголовное дело, все это было под камерами. И если продавец напишет заявление, это будет не очень хорошо для парня. Неужели у родителей есть время на пиво, телефоны, компьютеры и нет времени,  чтоб провести с ребёнком? И да у меня есть дети! И они знают, что воровать это плохо. К чему все катиться? И чего добиваются родители таких детей?

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мальчику не говорили, что воровать плохо?

венгерка, 04 ноября 2019 15:54
Скорее всего там такие же родители. И сделать с этим мы практически ничего не можем. Полиция, одм, школа - все бесправные.
Гость, 04 ноября 2019 16:14
Многие сейчас живут - это не со мной, это не Я. Общество больно.
Аноним, 04 ноября 2019 18:15
С чего вдруг оно больно? Позиция автора говорит об обратном. А маргиналы и мелкие воришки были и будут всегда.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Голикова: оптимизация здравоохранения провалилась во многих регионах России 1
17:32 04-11-2019
Голикова: оптимизация здравоохранения провалилась во многих регионах России
Попал к врачу: 10-летнего мальчика сильно избил одноклассник на территории школы в Новосибирске 1
17:23 04-11-2019
Попал к врачу: 10-летнего мальчика сильно избил одноклассник на территории школы в Новосибирске
Против мошенников: безопаснее отвечать "алле" вместо "да" при разговоре с незнакомцами
17:06 04-11-2019
Против мошенников: безопаснее отвечать
Обвиняемый в хранении наркотиков рецидивист украл той-терьера в "Родниках" Новосибирска
16:48 04-11-2019
Обвиняемый в хранении наркотиков рецидивист украл той-терьера в
Выгнали с чаепития школьницу за несдачу ее мамой денег на кексы в Новосибирске 1
16:30 04-11-2019
Выгнали с чаепития школьницу за несдачу ее мамой денег на кексы в Новосибирске
Путин хочет эффективно тратить деньги на медицину 2
16:09 04-11-2019
Путин хочет эффективно тратить деньги на медицину
Как оформить инвалидность?
15:57 04-11-2019
Как оформить инвалидность?
Как получить электронный документ, подтверждающий отнесение гражданина к категории лиц предпенсионного возраста?
15:52 04-11-2019
Как получить электронный документ, подтверждающий отнесение гражданина к категории лиц предпенсионного возраста?
Спи спокойно: Как облагается НДФЛ продажа криптовалюты?
15:45 04-11-2019
Спи спокойно: Как облагается НДФЛ продажа криптовалюты?
Геноцид: 214 воспитанников Ейского детского дома в 1942 году удушила в газовой камере Зондеркоманда СС-10 «а»
15:40 04-11-2019
Геноцид: 214 воспитанников Ейского детского дома в 1942 году удушила в газовой камере Зондеркоманда СС-10 «а»