Мальчик своровал орешки в магазине, я его поймала — он начал ругаться и плеваться на меня!

Вот вопрос к родителям подростков. ВЫ ВООБЩЕ ЧЕМ ДУМАЕТЕ? Вы хоть понимаете, что это уголовное дело, все это было под камерами.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Алёна:

Доброго времени суток всем читателям.

Можете закидывать камнями после того, что я напишу. Сегодня наблюдала картину, как в магазине Мария-Ра на 18 квартале, подросток УКРАЛ орешки с прилавка у продавщицы. Причём подошёл в наглую сказал -дай, схватил и побежал. Она не успела его поймать, а я успела. Естественно я услышала в свой адрес от парня очень много «приятных слов», и так как он вырвался — удержать не смогла. Так этот…….. ещё и плеваться начал. Вот вопрос к родителям подростков. ВЫ ВООБЩЕ ЧЕМ ДУМАЕТЕ? Вы хоть понимаете, что это уголовное дело, все это было под камерами. И если продавец напишет заявление, это будет не очень хорошо для парня. Неужели у родителей есть время на пиво, телефоны, компьютеры и нет времени, чтоб провести с ребёнком? И да у меня есть дети! И они знают, что воровать это плохо. К чему все катиться? И чего добиваются родители таких детей?