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Приметы на День Казанской Божьей матери

15:07 04.11.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Многие пары стремились пожениться 4 ноября, потому что верили, что Богородица берет семью под свою опеку.

Приметы на День Казанской Божьей матери
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Сюжет: Православные обряды
Приметы на День Казанской Божьей матери

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4 ноября традиционно отмечается большой церковный праздник – день Казанской иконы Божьей Матери. Этот образ Богородицы – самый любимый и почитаемый у православных россиян.

История обретения иконы Казанской Божьей Матери интересна и чудесна. В Казани после крупного пожара в доме купца Онучина Богородица трижды пришла во сне к его маленькой дочке Матрене. Когда люди узнали об этом, они раскопали пепелище и нашли образ, красивее которого раньше не видели. Пламя огня не повредило икону, казалось, будто она только написана

После обретения икона стала всенародной святыней, символом единства народа, сумевшего победить иностранных интервентов.

Казанская считается защитницей всех женщин на земле. К ней обращаются с мольбами о благополучии в семье, просят за детей и мужей. Образ помогает бездетным познать радость материнства. Многие пары стремились пожениться 4 ноября, потому что верили, что Богородица берет семью под свою опеку.

Приметы

Считалось, что в этот день должен пойти дождь: Богородица плачет и просит милости за всех живых на свете. Если день выдался сухим – предстоящий год будет не урожайным.

Предки верили, что 4 ноября делит зиму и осень – золотая пора заканчивалась, а самое холодное время года начиналось. Была такая поговорка: «До Казанской еще не зима, а после Казанской – уже не осень».

На Казанскую не отправлялись в дальний путь. Каждый крестьянин знал, что если поедешь куда-то далеко, то очень долго будешь возвращаться домой.

Что нужно делать на Казанскую?

С утра православные христиане ходили в храм, посещали праздничный молебен и просили у Богородицы мира, покоя, радости, благополучия семье и Родине. Затем совершали Крестные ходы – что символизировало защиту сел и деревень от напастей и беды. Женщины готовили праздничный стол, ждали гостей. На Казанскую играли очень много свадеб.

Чего нельзя делать на Казанскую?

Строгих запретов в этот праздник не существует, однако, считалось, что на день Иконы Казанской Божьей Матери нельзя стирать, убираться и выполнять тяжелый физический труд – толку от него все равно не будет. Также суеверные россияне не выполняли никакой срочной работы.

Источник: МК

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