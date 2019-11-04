Выгнали с чаепития школьницу за несдачу ее мамой денег на кексы в Новосибирске

8-летняя девочка ушла плакать в туалет. После инцидента на празднике с ней работает психолог. Мама девочки отказалась сдавать деньги, поскольку родителям не предоставляют отчет.

Школьница осталась без угощения

В школе №183 Новосибирска произошел конфликт в начальной школе. Мать одного из детей отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности. За это собирающая деньги Евгения (мать другого школьника), решила «отомстить» дочке несговорчивой родительницы — восьмилетней девочке, передает «Инцидент-Новосибирск».

Воспользовавшись тем, что школьница пришла на осенний праздник и чаепитие без матери (та находится в больнице) Евгения взяла за руку ребенка со словами: «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай». После это девочка выбежала из-за стола и ушла рыдать в туалет.

После того, как классный руководитель (не в курсе случившегося) вернул ребенка в класс, Евгения не успокоилась, решила и дальше измываться над ни в чем не повинной школьницей. После того, как ребенок сел и начал кушать принесенную с собой еду, и перед ней поставили стаканчик, с фразой: «А ты из чего будешь сок пить, я тебе стакан не дам, твоя мать деньги не сдает — тебе пить не из чего» к ней вновь подошла Евгения.

Девочка опять убежала из класса со слезами. Отметим, в обоих случаях претензии к маленькому ребенку высказывались при других детях — одноклассниках школьницы. Сейчас у ребенка психологическая травма, с ней работает психолог, родители написали заявление в полицию.

Отметим, что сбором денег занимается родительский комитет, в лице некой Оксаны, а Евгения является ее помощницей. Ранее руководитель организации отказалась предоставлять чеки, с информацией о том, куда уходят родительские деньги — якобы «ей негде хранить чеки».

После того, как одна из родителей отказалась сдавать деньги «неизвестно куда» и без всяких отчетов, представители этой своеобразной «организации» стали грозить матери ребенка некими последствиями.

После унижения ребенка, Евгения заявила в личном сообщении ее матери, что девочка не имела права брать стаканчики, на которые не скидывалась: «Ты решила индивидуально, вот и кушайте с булочкой», добавила торжествующе она.

Похожая ситуация произошла в бердском детсаду в 2016 году. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в редакцию обратились мамы двоих детей детского сада №17 «Земляничка». Они были возмущены тем, что их дети во время утренника сидели на стульях, пока остальные танцевали. Родители написали заявление в прокуратуру, объяснив причину инцидента отсутствием оплаты за уроки танцев.

Как выяснилось, в танце принимали участие дети, родители которых оплачивают дополнительные услуги хореографу. Мамы предоставили видео, на котором их сыновья сидят на стульчиках, в то время, как все остальные ребятишки веселятся.

Управление образования и прокуратура проверили «Земляничку». Но никаких нарушений не выявили.