Спи спокойно: Как облагается НДФЛ продажа криптовалюты?

Доход от продажи криптовалюты облагается НДФЛ. При исчислении налога допускается уменьшение дохода на документально подтвержденные расходы на приобретение криптовалюты. Однако на практике механизм реализации данного положения отсутствует.
Криптовалюта — это виртуальные цифровые (электронные) деньги.
В настоящее время правовой статус криптовалюты, а также деятельность по ее генерированию, хранению и обращению законодательно не урегулированы. Криптовалюта приравнена к денежному суррогату, выпуск которого на территории РФ запрещен. Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России (ст. 27 Закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ; Информация Банка России от 04.09.2017, от 27.01.2014).
При получении дохода от продажи криптовалюты необходимо самостоятельно исчислить НДФЛ и подать налоговую декларацию. Однако перечень документов и порядок подтверждения расходов по операциям с криптовалютой не установлены (п. 7 ст. 220, пп. 2 п. 1, п. п. 2, 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).
Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азубка права