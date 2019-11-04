Как получить электронный документ, подтверждающий отнесение гражданина к категории лиц предпенсионного возраста?

Пенсия стала дальше

Граждане предпенсионного возраста имеют право на ряд льгот и мер социальной поддержки. Чтобы их получить, необходимо подтвердить предпенсионный статус. Для этого можно обратиться в отделение ПФР и бесплатно получить сведения об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста. Указанные сведения могут быть получены в том числе в форме электронного документа через Единый портал госуслуг или через личный кабинет на сайте ПФР (ч. 12 ст. 10 Закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ).

Для получения сведений об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста в форме электронного документа рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Определите, относитесь ли вы к лицам предпенсионного возраста



К лицам предпенсионного возраста по общему правилу относятся граждане, у которых срок до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, составляет не более пяти лет (Примечание к ст. 144.1 УК РФ; п. 2 ст. 5 Закона от 19.04.1991 N 1032-1; Приложение к Письму Минтруда России от 18.12.2018 N 21-2/10/П-9349).

Справка. Общеустановленный пенсионный возраст в 2019 г.

По общему правилу в 2019 г. страховая пенсия по старости назначается при достижении 61 года или 56 лет (соответственно для мужчин и женщин) (ч. 1 ст. 8 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ; Приложение 6 к Закону N 400-ФЗ).

В целях предоставления налоговых льгот к лицам предпенсионного возраста относят граждан, которые на 31.12.2018 (то есть до повышения пенсионного возраста) соответствовали условиям, необходимым для назначения пенсии, то есть достигли 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины), при условии, что они не относятся к категории лиц, претендующих на досрочное назначение страховой пенсии по старости, и не являются государственными служащими (пп. 9 п. 5 ст. 391, пп. 10.1 п. 1 ст. 407 НК РФ; Письмо Минтруда России N 21-2/10/П-9349).

Шаг 2. Обратитесь с запросом о предоставлении соответствующих сведений

Для получения сведений об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста вы можете обратиться с соответствующим запросом лично либо через своего представителя в территориальный орган ПФР непосредственно, через МФЦ (если между территориальным органом ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии и подача указанного запроса предусмотрена перечнем предоставляемых МФЦ услуг), по почте, а также направить его в электронной форме через Единый портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР (п. 35 Административного регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 04.04.2019 N 206п; п. 2 Приложения к Постановлению Правления ПФР от 29.10.2018 N 464п).

При обращении непосредственно в территориальный орган ПФР или МФЦ необходим документ, удостоверяющий личность гражданина (в частности, паспорт), а также документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя (в случае обращения через представителя).

При направлении запроса в электронной форме через Единый портал госуслуг или сайт ПФР документы, удостоверяющие личность, представлять не требуется (п. п. 14, 36 Административного регламента; п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828).

Шаг 3. Дождитесь направления вам электронного документа с соответствующими сведениями

Если вы обращались в ПФР непосредственно, через МФЦ или направляли запрос по почте, электронный документ, содержащий сведения об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста, будет сформирован автоматически не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации запроса. Не позднее трех рабочих дней со дня регистрации запроса в территориальном органе ПФР указанный документ вам направят через Единый портал госуслуг либо личный кабинет на сайте ПФР и (или) на адрес электронной почты (п. 48 Административного регламента; п. 5 Приложения к Постановлению N 464п).

Если вы подавали запрос в электронной форме через Единый портал госуслуг или через личный кабинет на сайте ПФР, электронный документ вам направят через соответствующую информационную систему в режиме реального времени (п. п. 15, 52 Административного регламента; п. 8 Приложения к Постановлению N 464п).

В случае отсутствия у ПФР сведений, необходимых для предоставления документа об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста, вас проинформируют об этом, а также о возможности, в частности, получить сведения о состоянии ИЛС (п. 6 Приложения к Постановлению N 464п).

Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права