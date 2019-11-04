Как оформить инвалидность?

Для установления инвалидности необходимо пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ) в бюро МСЭ

Для установления инвалидности необходимо пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ) в бюро МСЭ (ст. ст. 7, 8 Закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ; п. п. 1, 2 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 N 95).

Независимо от физиологических показателей гражданина (проблема слуха, зрения и т.п.) порядок установления инвалидности один и тот же.

Для оформления инвалидности рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Получите направление на МСЭ или справку об отказе в направлении на МСЭ

Направление на МСЭ с письменного согласия гражданина или его законного или уполномоченного представителя выдается (п. п. 15 — 17 Правил N 95):

медицинской организацией — после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных или абилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, а в отношении гражданина, находящегося в стационаре в связи с операцией по ампутации (реампутации) конечностей и нуждающегося в первичном протезировании, — в течение трех рабочих дней после проведения указанной операции;

ПФР или органом социальной защиты населения — при наличии медицинских документов, подтверждающих нарушения функций организма вследствие заболеваний, последствий травм или дефектов.

Направление на МСЭ передается выдавшей его организацией (органом) в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием соответствующих информационных систем, а при отсутствии доступа к таким системам — на бумажном носителе (п. п. 19(1) — 19(3) Правил N 95).

В случае отказа в направлении на МСЭ вам выдадут справку, на основании которой вы можете самостоятельно подать документы на МСЭ (п. 19 Правил N 95).

Шаг 2. Подготовьте необходимые для проведения МСЭ документы

Для прохождения МСЭ потребуются следующие документы (п. 24 Правил N 95; п. п. 3, 28, 31, 34, 37, 90 Административного регламента, утв. Приказом Минтруда России от 29.01.2014 N 59н; п. 3 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 N 789):

1)письменное согласие гражданина (его законного или уполномоченного представителя) на проведение МСЭ;

2)документ, удостоверяющий личность, либо его заверенная копия;

3)документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя (при обращении через представителя);

4)направление на МСЭ или справка об отказе в направлении на МСЭ;

5)заявление о проведении МСЭ (если вам выдана справка об отказе в направлении на МСЭ);

6)медицинские документы, необходимые для установления причины инвалидности. В частности, для фиксирования причины «инвалидность с детства» — документы, подтверждающие наличие нарушения здоровья, которое приводило к стойким ограничениям жизнедеятельности до 18 лет (до 01.01.2000 — до 16 лет);

7)документы для определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и признания инвалидом: акт о несчастном случае на производстве, или акт о случае профессионального заболевания, или заключение, в частности, госинспектора по охране труда о причинах повреждения здоровья, или медицинское заключение о профессиональном заболевании, выданные в соответствии с порядком, действовавшим до 06.01.2000, либо решение суда об установлении факта несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

заключение врачебной комиссии медицинской организации, подтверждающее, что по состоянию здоровья вы не можете явиться в бюро МСЭ, в связи с чем МСЭ необходимо провести на дому.

При отсутствии документов, подтверждающих факт профессионального заболевания, трудового увечья или других предусмотренных законодательством обстоятельств, являющихся причиной инвалидности, гражданину оказывается содействие в получении указанных документов (абз. 2 п. 14 Правил N 95).

Шаг 3. Обратитесь в бюро МСЭ (при необходимости) и дождитесь приглашения на МСЭ

Обратиться в бюро МСЭ с необходимыми документами (если вам отказали в выдаче направления на МСЭ) вы можете самостоятельно либо через своего законного или уполномоченного представителя, в том числе через Единый портал госуслуг (п. п. 3, 72 Административного регламента).

По результатам рассмотрения поступивших документов специалисты бюро МСЭ направят вам приглашение для проведения МСЭ с указанием даты, времени и места проведения МСЭ. Данное приглашение может быть передано на бумажном носителе, в форме электронного документа (в том числе посредством Единого портала госуслуг), а также, с вашего согласия, по телефону, в том числе посредством СМС-сообщений, либо заменено на талон (п. 24 Правил N 95; п. п. 85, 87, 88 Административного регламента).

Шаг 4. Пройдите МСЭ и получите решение

МСЭ может проводиться (п. 23 Правил N 95; п. 90 Административного регламента):

1)в бюро МСЭ по вашему месту жительства (месту пребывания), месту нахождения вашего пенсионного дела, если вы выехали на постоянное жительство за пределы РФ;

2)на дому, если вы не можете явиться в бюро МСЭ по состоянию здоровья (при наличии заключения врачебной комиссии медицинской организации);

3)в медицинской организации, оказывающей вам помощь в стационарных условиях;

4)в организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги в стационарной форме;

5)в исправительном учреждении;

6)заочно — по решению бюро.

Так, гражданам при наличии установленных законодательством заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма инвалидность устанавливается при заочном освидетельствовании (п. 23 Правил N 95).

Кроме того, МСЭ может проводиться заочно в случае отсутствия положительных результатов проведенных в отношении инвалида реабилитационных или абилитационных мероприятий.

По общему правилу при принятии решения о проведении заочного освидетельствования бюро МСЭ учитываются следующие условия (п. 23 Правил N 95):

проживание гражданина в отдаленной и (или) труднодоступной местности, или в местности со сложной транспортной инфраструктурой, или при отсутствии регулярного транспортного сообщения;

тяжелое общее состояние гражданина, препятствующее его транспортировке.

МСЭ в отношении гражданина, находящегося в стационаре в связи с операцией по ампутации (реампутации) конечностей и нуждающегося в первичном протезировании, проводится в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления в бюро соответствующего направления на МСЭ (п. 23 Правил N 95).

МСЭ проводится бесплатно (п. 45 Административного регламента).

Справка. Условия для признания инвалидом

Для признания гражданина инвалидом должны соблюдаться следующие условия в совокупности (п. п. 5, 6 Правил N 95):

1)нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

2)ограничение жизнедеятельности — полная или частичная утрата способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью;

3)необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию.

Вы (либо ваш представитель) вправе пригласить любого специалиста для участия в проведении МСЭ с правом совещательного голоса (п. 27(1) Правил N 95).

Решение о признании инвалидом либо об отказе в признании инвалидом принимается простым большинством голосов специалистов, проводивших МСЭ, и объявляется непосредственно после проведения МСЭ в присутствии данных специалистов, которые при необходимости дают разъяснения по содержанию решения (п. 28 Правил N 95; п. п. 105, 107 Административного регламента).

Решение и необходимые по нему разъяснения направляются вам (п. п. 108 — 110 Административного регламента):

в форме электронного документа посредством Единого портала госуслуг;

на бумажном носителе по почте в течение трех рабочих дней с даты принятия решения.

При проведении МСЭ ведется протокол и составляется акт. Акт, протокол и индивидуальная программа реабилитации или абилитации формируются в ваше личное дело МСЭ. Заверенные копии акта и протокола можно получить на бумажном носителе или в электронном виде (через Единый портал госуслуг). Для этого необходимо подать в бюро МСЭ заявление. В том числе его можно направить в электронной форме (п. п. 29, 29(1) Правил N 95; п. 113 Административного регламента).

Шаг 5. Получите справку об инвалидности и ИПР

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная программа реабилитации (абилитации) (ИПР) могут быть выданы вам на руки или направлены заказным почтовым отправлением. ИПР может быть оформлена также в форме электронного документа и направлена вам посредством Единого портала госуслуг (п. п. 119, 122 Административного регламента).

Если вам был выдан больничный, руководитель бюро или его заместитель делает в нем отметку о группе инвалидности и дате ее установления (п. 123 Административного регламента).

В случае отказа в признании инвалидом вы вправе получить справку о результатах МСЭ (п. 120 Административного регламента).

Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права