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Путин хочет эффективно тратить деньги на медицину

16:09 04.11.2019 Фото: Кремлин.ру
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Пресс-секретарь президента Песков заявил, что на здравоохранение деньги в России есть. Правительству нужно найти «наилучшие менеджерские ходы».

Путин хочет эффективно тратить деньги на медицину
Президент России Владимир Путин

Государство выделяет огромные суммы на здравоохранение, и главная задача – потратить эти деньги эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В последние два месяца Владимир Путин трижды проводил совещания, посвященные вопросам медицины, и кульминация произошла на госсовете в Калининградской области.

«В результате нацпроектов был сделан существенный прорыв в медицине в начальном звене. Но прошло больше 10 лет, и, наверное, с сожалением можно признать, что, по всей видимости, система просто не так отлажена, чтобы самообновляться», — отметил Песков, уточнив, что в российском здравоохранении отсутствует механизмы саморегулирования, которые смогли бы обеспечить необходимый уровень в оснащенности техникой и специалистами.

«Правительство проделало титаническую работу. И, собственно, на госсовете обсуждали конкретные меры, обсуждали уже, опираясь на выделенные деньги. Выделены опять огромные деньги. У государства есть деньги, и они будут тратиться. И разговор как раз идет о том, насколько эффективнее их можно и нужно потратить», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что проблем много – нужно закупать новейшее оборудование и подготовить к его использованию врачей. Следует стимулировать желание медиков работать в сельской местности или отдаленных регионах, передают «Вести».

» Есть и министры, есть и курирующие вице-премьеры, вкупе это все огромная прорывная сила. И вопрос только в том, чтобы найти наилучшие менеджерские ходы, о чем и шел разговор», — пояснил пресс-секретарь.

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От редакции

Уйдет еще 10 лет?

Новый мэр, 04 ноября 2019 17:04
Владимир Владимирович мы 20 лет ждём от вас эффективное управление в медицине и образование.Скажите что или кто вам не давал это сделать?
Аноним, 04 ноября 2019 18:10
Ваше здоровье в ваших руках, а не в общественных. Или это выше понимания.
Не передайте, не бухайте - и всё у вас, дядюшка, получится.

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