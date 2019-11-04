Нарисовать иллюстрацию к историческому очерку о Бердске предлагают всем желающим
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Нарисовать иллюстрацию к историческому очерку о Бердске предлагают всем желающим

3:53:2611/4/2019
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Музей Бердска презентовал проект «Иллюстрируем книгу Леонида Федотова «Город на Берди».


3 ноября по всему Бердску, а именно во всех его культурных учреждениях, проводили Ночь искусств. Эта акция позволила массе горожан самого разного возраста приобщиться к театру, музыке, живописи, истории, творчеству – словом, к искусству во всех его проявлениях.


Насыщенная программа была во всех залах бердского историко-художественного музея: там проходили экскурсии по выставкам, квесты, презентации книг, интерактивные площадки, встречи с творческими людьми и концерты. Об одном из проектов – «Иллюстрируем книгу Леонида Федотова «Город на Берди», который презентовали сотрудники музея, рассказал заведующий историческим отделом Максим Василенко.


Предыстория такова. В 1976 году Леонид Федотов написал исторический очерк «Город на Берди», в котором отразил жизнь нашего города от закладки острога до 70-х годов прошлого века. Отдельными частями очерк публиковался в газете «Бердские новости», а впервые издан был музеем в сборнике статей и архивных документов в 2016 году.


Теперь сотрудники музея решили создать и выпустить в свет уже отдельное издание очерка, опубликовав его вместе с иллюстрациями, которые нарисуют бердчане.


Во время Ночи искусств все желающие могли взять в музее анкету с распечатанным на ней отрывком из очерка Леонида Федотова. Именно к этим кусочкам текста и предлагается нарисовать картинки. Всего в будущую книгу их войдёт 38. Однако все работы, созданные для проекта, войдут в экспозицию выставки музее в следующем году.


Как принять участие в проекте?

Участниками могут стать все желающие.


Для этого нужно зарегистрироваться в музее до 20 декабря текущего года. Кроме этого можно отправить заявку на получение отрывка по электронной почте gorod_na_berdi@mail.ru. Готовая иллюстрация должна быть передана в музей до 10 января 2020 года.




Фото и видео автора

Источник: svidetel24.info

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