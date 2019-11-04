Продуктовый грузовичок застрял в огороженной яме возле пивного бара в Бердске

Инцидент произошёл сегодня, 4 ноября, днём у дома №22 по улице Рогачёва.
Виновник «торжества», водитель термобудки, доставив продукты в близлежащий магазин, расположенный внутри квартала, решил выехать в сторону центра коротким путём, через улицу Рогачёва. Однако то ли по незнанию дорожной обстановки в этом районе, то ли по воле навигатора, а может, по беспечной самоуверенности, выехать на большую автодорогу без проблем ему не удалось. Грузовик забуксовал и накренился, проезжая по засыпанной землёй и ограждённой сигнальными лентами и деревянными ограждениями яме.
— Так и надо, — отметили «печальку» застрявшего в яме водителя большегруза очевидцы. — Не видел, что-ли, что яма огорожена?
К счастью, стоять в «капкане» бедолаге долго не пришлось. Помогли не словом, а делом сочувствующие автомобилисты.
По словам сотрудников круглосуточного пивного бара, у порога которого попал в беду продуктовый грузовичок, раскопанный по ходу недавней коммунальной аварии котлован и наскоро засыпанный землёй после её окончания доставляет немало неудобств автолюбителям из дома №22.
— Здесь по утрам и вечерам постоянно возникают пробки. Кто-то выезжает на Рогачёва на работу, кто-то въезжает, возвращаясь домой. Другая дорога далековата. Она с другой стороны, только у «Гермеса».
— Коммунальщики обещали, как только закопают раскопанный для устранения аварии котлован, так сразу же сделают отсыпку щебнем, да только до сих пор не сделали этого, — не без печали констатирует в беседе с сайтом «Свидетель» бухгалтер-товаровед заведения Елена Владимировна.
Дорожники, по словам товароведа, с тех пор уже несколько раз подъезжали и ставили на место сносимые ветром деревянные ограждения.
— Кто сегодня сдвинул их в сторону, я не знаю, так как пришла когда провалившийся грузочок уже стоял у нашего входа.
Из-за неряшливой, как после бомбёжки, территории перед входом в паб его работники решили в ближайшее время перенести, по словам Елены Владимировны, парадный вход с вывеской за угол, чтобы тот «смотрел» на Рогачёва.
— А нынешний вход сделаем запасным, так безопаснее.
И то, и другое, как считают в пивбаре, для удобства посетителей.
Насколько быстро побеспокоится об автолюбителях из дома №22 по улице Рогачёва и сделает внутриквартальный проезд проездным Комбинат бытовых услуг, сайту «Свидетель» на данный момент неизвестно. Судя по тому, что после коммунальной аварии, произошедшей в сентябре, сюда до сих пор коммунальщики не завезли пару самосвалов обещанной щебёнки, с благоустройством изуродованной техникой территории дела обстоят не столь гладко.
Фото автора и из группы АвтоБердск ВКонтакте
Источник: svidetel24.info