04.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Обвиняемый в хранении наркотиков рецидивист украл той-терьера в «Родниках» Новосибирска

16:48 04.11.2019 Фото: pixabay.com
0

Похищенная собака изъята и возвращена хозяйке. Ее искали полтора месяца.

Обвиняемый в хранении наркотиков рецидивист украл той терьера в Родниках Новосибирска
Той-терьер маленькая, а потому популярная собака

В Новосибирске раскрыта кража собаки, об этом в воскресенье сообщили в региональном управлении МВД.

16 сентября в полицию обратилась жительница микрорайона «Родники» с заявлением о краже собаки. Как сообщила женщина, ее той-терьер был похищен в подъезде жилого дома.

После проверки по заявлению следователем отдела полиции №4 «Калининский» управления МВД России по Новосибирску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 37-летнего жителя Заельцовского района, ранее судимого за кражу чужого имущества. Похищенная собака изъята и возвращена хозяйке.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу – мужчина также является обвиняемым по другому уголовному делу – о незаконном хранении наркотиков.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотел завести себе друга?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Голикова: оптимизация здравоохранения провалилась во многих регионах России 1
17:32 04-11-2019
Голикова: оптимизация здравоохранения провалилась во многих регионах России
Попал к врачу: 10-летнего мальчика сильно избил одноклассник на территории школы в Новосибирске 1
17:23 04-11-2019
Попал к врачу: 10-летнего мальчика сильно избил одноклассник на территории школы в Новосибирске
Против мошенников: безопаснее отвечать "алле" вместо "да" при разговоре с незнакомцами
17:06 04-11-2019
Против мошенников: безопаснее отвечать
Обвиняемый в хранении наркотиков рецидивист украл той-терьера в "Родниках" Новосибирска
16:48 04-11-2019
Обвиняемый в хранении наркотиков рецидивист украл той-терьера в
Выгнали с чаепития школьницу за несдачу ее мамой денег на кексы в Новосибирске 1
16:30 04-11-2019
Выгнали с чаепития школьницу за несдачу ее мамой денег на кексы в Новосибирске
Путин хочет эффективно тратить деньги на медицину 2
16:09 04-11-2019
Путин хочет эффективно тратить деньги на медицину
Как оформить инвалидность?
15:57 04-11-2019
Как оформить инвалидность?
Как получить электронный документ, подтверждающий отнесение гражданина к категории лиц предпенсионного возраста?
15:52 04-11-2019
Как получить электронный документ, подтверждающий отнесение гражданина к категории лиц предпенсионного возраста?
Спи спокойно: Как облагается НДФЛ продажа криптовалюты?
15:45 04-11-2019
Спи спокойно: Как облагается НДФЛ продажа криптовалюты?
Геноцид: 214 воспитанников Ейского детского дома в 1942 году удушила в газовой камере Зондеркоманда СС-10 «а»
15:40 04-11-2019
Геноцид: 214 воспитанников Ейского детского дома в 1942 году удушила в газовой камере Зондеркоманда СС-10 «а»