Обвиняемый в хранении наркотиков рецидивист украл той-терьера в «Родниках» Новосибирска

Похищенная собака изъята и возвращена хозяйке. Ее искали полтора месяца.

Той-терьер маленькая, а потому популярная собака

В Новосибирске раскрыта кража собаки, об этом в воскресенье сообщили в региональном управлении МВД.

16 сентября в полицию обратилась жительница микрорайона «Родники» с заявлением о краже собаки. Как сообщила женщина, ее той-терьер был похищен в подъезде жилого дома.

После проверки по заявлению следователем отдела полиции №4 «Калининский» управления МВД России по Новосибирску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 37-летнего жителя Заельцовского района, ранее судимого за кражу чужого имущества. Похищенная собака изъята и возвращена хозяйке.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу – мужчина также является обвиняемым по другому уголовному делу – о незаконном хранении наркотиков.