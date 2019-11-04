Попал к врачу: 10-летнего мальчика сильно избил одноклассник на территории школы в Новосибирске

Пострадавший — новенький в классе и маленького роста. Он рассказал матери, что когда его били, школьный охранник проходил мимо — выносил мусор, но не остановил драку.

СК расследует происшествие с детьми

В Новосибирске проводится проверка по факту размещения в средствах массовой информации сведений о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска СКР проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему на территории школы в Ленинском районе города Новосибирска.

— Как следует из сообщения СМИ, школьник избивал своего одноклассника на территории школы, а все происходящее фиксировалось на камеру мобильного телефона. При подтверждении информации будет в полном объеме восстановлена картина произошедшего, дана надлежащая правовая оценка событию. По результатам проводимой проверки будет принято итоговое процессуальное решение, — уточнили в СК.

Четвероклассник одной из новосибирских школ после уроков оказался в кабинете врачей. Мальчика сильно избил одноклассник. Свидетелями конфликта стали как дети, так и взрослые. Первые — записали избиение сверстника на видео. Вторые, по словам пострадавшего, просто проходили мимо. Запись теперь является вещественным доказательством.

4-классника избили после уроков 31 октября. 10-летний мальчишка — новенький в классе. Не со всеми смог найти общий язык.

— Мой сын самый маленький в классе. Из-за невысокого роста некоторые девочки его травят. Собралась коалиция — пять девчонок, подтрунивают над ним. А сегодня это уже вылилось в какую-то ненормальную ситуацию, сына сильно избили, мы сейчас находимся в травмпункте, у Паши разбито лицо, — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Анастасия.

Никто из взрослых не угомонил галдящую толпу ребятишек, никто не пришел мальчишке на помощь. На видео слышно, что он скулит от боли, как щенок. И даже девчонки уже просят: «Не надо, не бей его».

— Сын говорит, что, когда его били, охранник выносил мусор. Мужчина увидел, что ребенка избивают, но прошел мимо. Просто выкинул мусор и вернулся в школу. Никак не отреагировал, — возмущена мама.

Классный руководитель заявила, что пострадавший мальчик — очень вспыльчивый ребенок, реагирует на любые резкие высказывания со стороны детей. Тот же школьник, который его избил, — на вид тихоня, но постоянно в чем-то замечен, дерется.

— Обязательно состоится разговор, будет классный час с теми, кто присутствовал вчера из детей, в присутствии их родителей. Дети говорят, что один обзывался, другой наскочил. Вот такая смешная драка между детьми. Как классный руководитель, я обязательно поставлю в известность и социального педагога, напишу характеристики на обоих ребят, — пообещала учитель.

Следователи тоже заинтересовались избиением четвероклассника возле школы: СК проводит проверку.