Голикова: оптимизация здравоохранения провалилась во многих регионах России

Глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что «тема годами не решалась — модернизация поликлиник, районных больниц, которые сегодня в плохом, если не сказать в ужасном состоянии».

В ЦГБ Бердска не закончен ремонт по путинскому проекту «Здравоохранение»

Недавняя оптимизация в учреждениях здравоохранения страны была проведена с ошибками, медицинская инфраструктура находится в плачевном состоянии, признают в правительстве России.

«Конечно, во многих регионах оптимизация была проведена, прямо скажем, неудачно», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1 (ВГТРК), отвечая на вопрос, не занимается ли сейчас правительством тем, что исправляет ошибки оптимизации системы здравоохранения, проведенной несколько лет назад.

Со своей стороны первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что «тема годами не решалась — модернизация поликлиник, районных больниц, которые сегодня в плохом, если не сказать в ужасном состоянии», передает «Интерфакс».

Это подтвердила в программе и министр здравоохранения Вероника Скворцова. «Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — признала она.