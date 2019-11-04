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Голикова: оптимизация здравоохранения провалилась во многих регионах России

17:32 04.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что «тема годами не решалась — модернизация поликлиник, районных больниц, которые сегодня в плохом, если не сказать в ужасном состоянии».

Голикова: оптимизация здравоохранения провалилась во многих регионах России
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Недавняя оптимизация в учреждениях здравоохранения страны была проведена с ошибками, медицинская инфраструктура находится в плачевном состоянии, признают в правительстве России.

«Конечно, во многих регионах оптимизация была проведена, прямо скажем, неудачно», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1 (ВГТРК), отвечая на вопрос, не занимается ли сейчас правительством тем, что исправляет ошибки оптимизации системы здравоохранения, проведенной несколько лет назад.

Со своей стороны первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что «тема годами не решалась — модернизация поликлиник, районных больниц, которые сегодня в плохом, если не сказать в ужасном состоянии», передает «Интерфакс».

Это подтвердила в программе и министр здравоохранения Вероника Скворцова. «Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — признала она.

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От редакции

Почему здравоохранение в упадке?

Аноним, 04 ноября 2019 17:50
у меня прям аналогия по Галустяну: "Ооо тут лежит ...., точно .. лежит, о ёй, ёй, а кто это сделал?!".
а кто проводил эти "реформу", признаться не захотели?)
Господа чиновники,вы получили из ниоткуда 5 триллионов долларов сырьевых доходов. Где эти триллионы? Где те тысячи больниц и поликлиник, которые построены и сверкают бетоном и стеклом? Где то оборудование - отечественное - которое стоит в этих учреждениях? Ну хорошо, 2 триллиона вы украли. Но еще 3 триллиона где? Или вы просто тупо вынесли вообще всё?

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