Пенсионерка на КИА отказалась признавать свою вину в ДТП на перекрёстке в Бердске

Пожилая автоледи мотивировала свой отказ низкой пенсией.
Столкновение двух авто произошло сегодня, 4 ноября, на перекрёстке улиц Красная Сибирь и Рогачёва. Столкнулись ВАЗ-2114, следовавший со стороны «Родины» в прямом направлении, и малолитражный КИА Пиканто, двигавшийся навстречу и осуществлявший левый поворот на Рогачёва.
— По ПДД пожилая женщина на КИА Пиканто обязана была пропустить ВАЗ, — рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин. – Однако признавать свою вину отказалась, мотивируя тем, что встречный ВАЗ двигался очень быстро, и она его не увидела.
Несмотря на то что сотрудники ГИБДД, приехавшие на место происшествия, объяснили даме, что она не права, нарушительница ПДД была непреклонна.
По словам аваркома, пожилая автоледи заявила правоохранителям, что она в возрасте, на одну пенсию отремонтировать авто не сможет, а значит и не виновата.
Теперь отстаивать свои принципы пенсионерке предстоит на «разборе полётов» в областной Госавтоинспекции.
Фото Анатолия Сироткина
Источник: svidetel24.info