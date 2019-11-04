Пенсионерка на КИА отказалась признавать свою вину в ДТП на перекрёстке в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пенсионерка на КИА отказалась признавать свою вину в ДТП на перекрёстке в Бердске

6:32:2211/4/2019
0

<div></div>


Пожилая автоледи мотивировала свой отказ низкой пенсией.


Столкновение двух авто произошло сегодня, 4 ноября, на перекрёстке улиц Красная Сибирь и Рогачёва. Столкнулись ВАЗ-2114, следовавший со стороны «Родины» в прямом направлении, и малолитражный КИА Пиканто, двигавшийся навстречу и осуществлявший левый поворот на Рогачёва.


— По ПДД пожилая женщина на КИА Пиканто обязана была пропустить ВАЗ, — рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин. – Однако признавать свою вину отказалась, мотивируя тем, что встречный ВАЗ двигался очень быстро, и она его не увидела.


Несмотря на то что сотрудники ГИБДД, приехавшие на место происшествия, объяснили даме, что она не права, нарушительница ПДД была непреклонна.


По словам аваркома, пожилая автоледи заявила правоохранителям, что она в возрасте, на одну пенсию отремонтировать авто не сможет, а значит и не виновата.


Теперь отстаивать свои принципы пенсионерке предстоит на «разборе полётов» в областной Госавтоинспекции.



Фото Анатолия Сироткина


Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Открытки с 9 Мая 2021: самые красивые и патриотичные поздравления в стихах
    5:00:44 5/9/2021
    Открытки с 9 Мая 2021: самые красивые и патриотичные поздравления в стихах
    День Победы-2021: за первую неделю войны 6680 добровольцев ушли на фронт из Новосибирской области
    4:00:12 5/9/2021
    День Победы-2021: за первую неделю войны 6680 добровольцев ушли на фронт из Новосибирской области
    Поздравления с именинами Глафире на 9 мая в День Ангела
    3:00:38 5/9/2021
    Поздравления с именинами Глафире на 9 мая в День Ангела
    Из-за удивительного гена люди в возрасте 105 лет и старше живут дольше
    3:00:08 5/9/2021
    Из-за удивительного гена люди в возрасте 105 лет и старше живут дольше
    Вечером 12 мая заканчивается Рамадан-2021: традиции мусульман в великий праздник ислама
    2:00:47 5/9/2021
    Поздравление с Днем Победы на 9 мая 2021 и самые красивые открытки
    1:10:44 5/9/2021
    Поздравление с Днем Победы на 9 мая 2021 и самые красивые открытки
    Когда сажать огурцы май и июне в 2021 году: подготовка рассады к теплице и открытому грунту
    1:00:40 5/9/2021
    Когда сажать огурцы май и июне в 2021 году: подготовка рассады к теплице и открытому грунту
    Открытки на Красную горку 9 мая 2021 года и красивые поздравления в стихах
    11:20:39 5/8/2021
    Открытки на Красную горку 9 мая 2021 года и красивые поздравления в стихах
    Неблагоприятные даты для посадки картофеля в мае 2021 по лунному календарю
    10:20:29 5/8/2021
    Неблагоприятные даты для посадки картофеля в мае 2021 по лунному календарю
    Магнитные бури мая 2021: точные даты с 12 по 31 мая
    9:20:57 5/8/2021
    Магнитные бури мая 2021: точные даты с 12 по 31 мая