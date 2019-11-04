Я бесплоден. Не могу зачать ребенка. Почему?

Вполне возможно, что большая часть проблем с мужской фертильностью сформировались еще в тот момент, когда сами мужчины находились в утробе своих матерей

У большинства мужчин бесплодие сформировалось еще на стадии внутриутробного развития. В частности, оно образовалось во время формирования репродуктивных органов в первые месяцы беременности их матери.

Планирующие стать отцами мужчины часто получают множество рекомендаций по образу жизни, предназначенных для укрепления фертильности. К примеру, носить более свободные трусы, избегать горячих ванн, высыпаться, а также воздерживаться от фастфуда. Все эти рекомендации подкрепляются научными исследованиями, включая и то, что было опубликовано в июне. Ученые из Гарвардского университета выяснили, что молодые люди со средним возрастом в 19 лет, активно налегающие на красное и переработанное мясо, сладкие напитки и крахмалосодержащие углеводы имели самый низкий показатель количества сперматозоидов.

Но в распоряжении ученых имеется более пугающая правда. Вполне возможно, что большая часть проблем с мужской фертильностью сформировались еще в тот момент, когда сами мужчины находились в утробе своих матерей. Эксперты полагают, что эти проблемы возникают на стадии формирования репродуктивных органов мальчиков, которые отмечаются в первые месяцы беременности. По каким-то причинам этот процесс нарушается, и данное нарушение серьезно подрывает возможность в будущем стать отцом. Это касается не только уменьшение количества сперматозоидов, но и более высокого риска серьёзных болезней, включая опухоли и сердечно-сосудистые недуги.

Мужское бесплодие стало глобальным кризисом. Метаанализ 7 500 исследований, проведенный в 2017 году, продемонстрировал, что количество сперматозоидов среди западных мужчин сократилось более чем наполовину за последние 40 лет. И если не предпринять каких-то радикальных мер, то ситуация будет ухудшаться, что приведет к серьезным проблемам с демографией.

Источник: МедикФорум