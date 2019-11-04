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Помогите: пропала дымчатая кошка Кэти

21:22 04.11.2019
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Наша кошка похудее, чем на фото. Фото из интернета, своих к сожалению нет. Наша киса очень похожа.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Оксана:
Пропала кошка, окрас-дымчатый. гладкошерстная. Возраст примерно 2 года. На груди есть маленькое белое пятнышко. Откликается на кличку\»Кэти\». Наша кошка похудее, чем на фото. Фото из интернета, своих к сожалению нет. Наша киса очень похожа. 89139325250

Помогите: пропала дымчатая кошка Кэти

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