В рубрику «Сообщи свои новости» написала Оксана:
Пропала кошка, окрас-дымчатый. гладкошерстная. Возраст примерно 2 года. На груди есть маленькое белое пятнышко. Откликается на кличку\»Кэти\». Наша кошка похудее, чем на фото. Фото из интернета, своих к сожалению нет. Наша киса очень похожа. 89139325250
Помогите: пропала дымчатая кошка Кэти
21:22 04.11.2019
Наша кошка похудее, чем на фото. Фото из интернета, своих к сожалению нет. Наша киса очень похожа.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Оксана:
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Помогите: пропала дымчатая кошка Кэти
21:22 04-11-2019
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