Помогите: пропала дымчатая кошка Кэти

Наша кошка похудее, чем на фото. Фото из интернета, своих к сожалению нет. Наша киса очень похожа.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Оксана:

Пропала кошка, окрас-дымчатый. гладкошерстная. Возраст примерно 2 года. На груди есть маленькое белое пятнышко. Откликается на кличку\»Кэти\». Наша кошка похудее, чем на фото. Фото из интернета, своих к сожалению нет. Наша киса очень похожа. 89139325250

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