05.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Завела дело за игнорирование запроса СМИ транспортная прокуратура на чиновника в Новосибирске

09:00 05.11.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
0

Сергей Павлушкин ответил лишь на два вопроса из пяти главному редактору сайта Sibpublifaces.ru. Прокурор Бердска Роман Сивак рекомендует СМИ обращаться с жалобой в прокуратуру.

Завела дело за игнорирование запроса СМИ транспортная прокуратура на чиновника в Новосибирске
Чиновник ответит штрафом за не полный ответ на запрос СМИ

Общественник из Новосибирска и главный редактор сайта Sibpublifaces.ru Евгений Митрофанов обратился в транспортную прокуратуру с заявлением. Митрофанова смутило, что руководитель администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергей Павлушкин не ответил на редакционный запрос в течение предусмотренного законом о СМИ 7-дневным сроком.

В своем запросе общественник задал пять вопросов чиновнику, но получил ответ лишь на два из них. Как итог — новосибирская транспортная прокуратура завела административное дело на Сергея Павлушкина по ст. 5.39 КоАП РФ за неправомерный отказ в предоставлении информации.

— Павлушкин не представил каких-либо пояснений и доказательств, подтверждающих принятие им всех необходимых мер по соблюдению вышеуказанных требований законодательства, — гласит документ транспортной прокуратуры. — Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии со стороны руководителя ФБУ «Администрация Обского БВП» надлежащего контроля за соблюдением соответствующих публично-правовых обязанностей, следовательно, в его действиях содержатся признаки субъективной стороны вменяемого административного правонарушения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не отвечает на запрос редакции бердский бизнесмен Александр Илющенко. С 10 июля “Курьер. Среда. Бердск» направил несколько повторных запросов в адрес Илющенко. Однако ответа так и не получила.

“Курьер. Среда. Бердск» задал семь вопросов господину Илющенко, волнующих жителей Бердска. Так, мы поинтересовалась у владельца пансионата «Лесной сказки», семейного парка отдыха «Ремикс» и застройщика этнопарка «Бердский острог» о том, как он относится к судебным тяжбам с администрацией Бердска.

Напомним, в соответствии с законом о СМИ, организации, органы местного самоуправления и государственные органы обязаны предоставлять информацию по запросу редакции в течение 7 дней. В том случае, когда невозможно предоставить запрашиваемую информацию в указанный срок, организация должна вручить уведомление об отсрочке в течение 3 дней с даты получения запроса.

Однако ни того, ни другого от Александра Илющенко «Курьер. Среда. Бердск» так и не дождался. Впрочем, председатель ТСН «Родина» в Микрорайоне Бердска Наталья Сковпень тоже не торопится отвечать на запрос «Курьер. Среда. Бердск». В запросе направленном председателю еще осенью 2018 года, вопросы касались работы лифта в многоэтажном доме. А вернее, его безопасности.

К слову сказать, в настоящий момент специальной санкции за непредоставление информации по запросу редакций СМИ не установлено. По общему правилу и в соответствии со ст. 5.39 КоАП РФ за отказ в предоставлении таковой, в предусмотренных федеральными законами случаях, установлен штраф – от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Напомним, экс-директор бердского Комбината бытовых услуг Александр Кожин уже платил штраф по решению мирового суда за игнорирование наших запросов.

Прокурор Бердска Роман Сивак ответила на вопрос «Курьер. Среда. Бердск»: как быть СМИ, если чиновники и юридические лица не отвечают на редакционные запросы?

— Как вывод — писать жалобу в прокуратуру. В законе написано — они обязаны ответить на запросы СМИ. К тому же, должностные и юридические лица должны предупреждать СМИ об отсрочке ответа на запрос. Если и этого нет — это нарушение закона. Мы отреагируем всегда. Об этом нужно информировать. Но хочу заметить — это применимо к должностным лицам. Мы не ведем надзор за физическими лицами, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Роман Андреевич.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему чиновники и бизнесмены не отвечают на запросы СМИ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Девять поводов обратиться к врачу
10:46 05-11-2019
Девять поводов обратиться к врачу
Какие продукты ухудшают и улучшают настроение?
10:46 05-11-2019
Какие продукты ухудшают и улучшают настроение?
Четвертого насильника-подростка женщины и убийцу 40-летнего мужчины задержали в Забайкалье
10:45 05-11-2019
Четвертого насильника-подростка женщины и убийцу 40-летнего мужчины задержали в Забайкалье
БердскCгорело пластиковое окно в общежитии на ул. Попова в Бердске
10:30 05-11-2019
Cгорело пластиковое окно в общежитии на ул. Попова в Бердске
Признаки рака: кашель, кровь в кале, изжога, кожный зуд
10:20 05-11-2019
Признаки рака: кашель, кровь в кале, изжога, кожный зуд
Попало на видео мытье лица пациентке половой тряпкой с фекалиями уборщицей в больнице на Южном Урале
10:15 05-11-2019
Попало на видео мытье лица пациентке половой тряпкой с фекалиями уборщицей в больнице на Южном Урале
Объявления в газетах Бердска работают эффективно
10:15 05-11-2019
Объявления в газетах Бердска работают эффективно
Врезался в столб и погиб водитель Honda HR-V в Новосибирске
10:00 05-11-2019
Врезался в столб и погиб водитель Honda HR-V в Новосибирске
БердскСМИ: Кресло главы Новосибирского района прочат и. о. мэра Бердска Андрею Михайлову 3
09:45 05-11-2019
СМИ: Кресло главы Новосибирского района прочат и. о. мэра Бердска Андрею Михайлову
Лучшие кровати и диваны для вашей маленькой принцессы в "Мебель-Комфорт"
09:39 05-11-2019
Лучшие кровати и диваны для вашей маленькой принцессы в