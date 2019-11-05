Завела дело за игнорирование запроса СМИ транспортная прокуратура на чиновника в Новосибирске

Сергей Павлушкин ответил лишь на два вопроса из пяти главному редактору сайта Sibpublifaces.ru. Прокурор Бердска Роман Сивак рекомендует СМИ обращаться с жалобой в прокуратуру.

Чиновник ответит штрафом за не полный ответ на запрос СМИ

Общественник из Новосибирска и главный редактор сайта Sibpublifaces.ru Евгений Митрофанов обратился в транспортную прокуратуру с заявлением. Митрофанова смутило, что руководитель администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергей Павлушкин не ответил на редакционный запрос в течение предусмотренного законом о СМИ 7-дневным сроком.

В своем запросе общественник задал пять вопросов чиновнику, но получил ответ лишь на два из них. Как итог — новосибирская транспортная прокуратура завела административное дело на Сергея Павлушкина по ст. 5.39 КоАП РФ за неправомерный отказ в предоставлении информации.

— Павлушкин не представил каких-либо пояснений и доказательств, подтверждающих принятие им всех необходимых мер по соблюдению вышеуказанных требований законодательства, — гласит документ транспортной прокуратуры. — Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии со стороны руководителя ФБУ «Администрация Обского БВП» надлежащего контроля за соблюдением соответствующих публично-правовых обязанностей, следовательно, в его действиях содержатся признаки субъективной стороны вменяемого административного правонарушения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не отвечает на запрос редакции бердский бизнесмен Александр Илющенко. С 10 июля “Курьер. Среда. Бердск» направил несколько повторных запросов в адрес Илющенко. Однако ответа так и не получила.

“Курьер. Среда. Бердск» задал семь вопросов господину Илющенко, волнующих жителей Бердска. Так, мы поинтересовалась у владельца пансионата «Лесной сказки», семейного парка отдыха «Ремикс» и застройщика этнопарка «Бердский острог» о том, как он относится к судебным тяжбам с администрацией Бердска.

Напомним, в соответствии с законом о СМИ, организации, органы местного самоуправления и государственные органы обязаны предоставлять информацию по запросу редакции в течение 7 дней. В том случае, когда невозможно предоставить запрашиваемую информацию в указанный срок, организация должна вручить уведомление об отсрочке в течение 3 дней с даты получения запроса.

Однако ни того, ни другого от Александра Илющенко «Курьер. Среда. Бердск» так и не дождался. Впрочем, председатель ТСН «Родина» в Микрорайоне Бердска Наталья Сковпень тоже не торопится отвечать на запрос «Курьер. Среда. Бердск». В запросе направленном председателю еще осенью 2018 года, вопросы касались работы лифта в многоэтажном доме. А вернее, его безопасности.

К слову сказать, в настоящий момент специальной санкции за непредоставление информации по запросу редакций СМИ не установлено. По общему правилу и в соответствии со ст. 5.39 КоАП РФ за отказ в предоставлении таковой, в предусмотренных федеральными законами случаях, установлен штраф – от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Напомним, экс-директор бердского Комбината бытовых услуг Александр Кожин уже платил штраф по решению мирового суда за игнорирование наших запросов.

Прокурор Бердска Роман Сивак ответила на вопрос «Курьер. Среда. Бердск»: как быть СМИ, если чиновники и юридические лица не отвечают на редакционные запросы?

— Как вывод — писать жалобу в прокуратуру. В законе написано — они обязаны ответить на запросы СМИ. К тому же, должностные и юридические лица должны предупреждать СМИ об отсрочке ответа на запрос. Если и этого нет — это нарушение закона. Мы отреагируем всегда. Об этом нужно информировать. Но хочу заметить — это применимо к должностным лицам. Мы не ведем надзор за физическими лицами, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Роман Андреевич.