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Воды ищут выход: Сухая речка бежит под Бердском

15:06 05.11.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Бердчане озадачились вопросом: топит дома в частном секторе Бердска из-за старой реки? По словам старожилов в Микрорайоне когда-то текла речка. Сейчас осталось только русло и выходящие грунтовые воды.

Воды ищут выход: Сухая речка бежит под Бердском
За гаражами Микрорайона Бердска находится русло реки

Сухая речка течет под Бердском. Такую теорию высказали бердчане-старожилы. Предприниматель, рыбак, Александр рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что между гаражей, на границе поселка Боровой и Микрорайона, из под земли выходит труба. А из трубы вытекают воды, которые идут в большое русло. Возможно, много лет назад по Микрорайону текла река. Может быть поэтому и топит часть жилого сектора в городе.

— Когда я был маленьким, здесь было намного больше воды. Я думаю, что по Микрорайону раньше текла река, — говорит Александр.

Также бердчанин напомнил, как в Каменском районе Новосибирска раньше текла река Каменка и ее «закрыли» в трубу.

Анатолий Малышев живет в Бердске с 80-х годов. У него находится гараж рядом с Боровым. Он отмечает, что действительно в погребе его гаража стоит вода.

— На нашей улице почти все засыпали себе погреба. Но я считаю, что это не река бежит, а просто грунтовые воды. Они везде под землей, а здесь они выходят наружу — делится Анатолий.

В Микрорайоне Бердска бердчанин Олег рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что здесь раньше была река.

— Я на скорой работал тогда и приехал к дедушке на вызов. Он работал в геологоразведке и рассказывал мне, что в Микрорайоне текла подземная река. Но ее перегородили, — вспоминает Олег.

Старожил рассказал, что в архивах города должна быть старая карта с очертаниями реки. И причина, что топит частные дома и проваливаются иногда дороги в том, что перегорожена река. Она ищет свой путь, выход наружу.

Напомним, в Бердске была установлена дренажная система за 85 млн рублей.

Верны ли догадки горожан, «Курьер. Среда. Бердск» узнает у специалистов. Читайте подробности в ближайшее время.

Воды ищут выход: Сухая речка бежит под Бердском
Воды ищут выход: Сухая речка бежит под Бердском
Воды ищут выход: Сухая речка бежит под Бердском
Воды ищут выход: Сухая речка бежит под Бердском
Воды ищут выход: Сухая речка бежит под Бердском
Воды ищут выход: Сухая речка бежит под Бердском
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От редакции

Что думаете по поводу теории?

Владимир Ильич, 05 ноября 2019 16:17
НВР:
А что гадать то?
Есть официальный документ, надо его получить. Мне не удалось.
"Изучение гидрогеологических и инженерно-геологических условий и факторов подтопления населенных пунктов в пределах восточной части Новосибирской области (г.Бердск, с.Лебедевка Искитимского района, р.ц.Мошково)", Новосибирск, 2005 г.
Авторы: Казьмин С.П., Тарасова Г.С., Матвеева Ю.В., и др.
назарик, 05 ноября 2019 16:19
Не знаю, как речка, а болотца стояли на микрорайоне... Нормально такое болото было примерно на месте нынешнего дома 128 по Красной Сибири. Мы с папой держали большой аквариум, а на болото ходили ловить всяких там рачков (дафнию) для наших рыбок. Там же я ловила себе головастиков, выращивала их до лягушек и выпускала обратно. Было это 35 лет назад. Потом все осушили, снесли находящиеся там чуть дальше "финские" дома и стали застраивать. Так вот это болото какие то воды питали же. И там, где сейчас микрорайон Космический - там тоже было болото. Мы туда ходили, но реже, так как жили на Лунной 2 - ходили туда,где ближе. Вот, видимо, об этой речке и идет разговор. Сверху то все осушили, а речка прокладывает себе путь под землей. Вот и топит микрорайон. На доме ветеранов постоянно часть улицы Рогачева проваливается и рядом - на автобане. Не просто же так...

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