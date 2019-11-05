Воды ищут выход: Сухая речка бежит под Бердском

Бердчане озадачились вопросом: топит дома в частном секторе Бердска из-за старой реки? По словам старожилов в Микрорайоне когда-то текла речка. Сейчас осталось только русло и выходящие грунтовые воды.

За гаражами Микрорайона Бердска находится русло реки

Сухая речка течет под Бердском. Такую теорию высказали бердчане-старожилы. Предприниматель, рыбак, Александр рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что между гаражей, на границе поселка Боровой и Микрорайона, из под земли выходит труба. А из трубы вытекают воды, которые идут в большое русло. Возможно, много лет назад по Микрорайону текла река. Может быть поэтому и топит часть жилого сектора в городе.

— Когда я был маленьким, здесь было намного больше воды. Я думаю, что по Микрорайону раньше текла река, — говорит Александр.

Также бердчанин напомнил, как в Каменском районе Новосибирска раньше текла река Каменка и ее «закрыли» в трубу.

Анатолий Малышев живет в Бердске с 80-х годов. У него находится гараж рядом с Боровым. Он отмечает, что действительно в погребе его гаража стоит вода.

— На нашей улице почти все засыпали себе погреба. Но я считаю, что это не река бежит, а просто грунтовые воды. Они везде под землей, а здесь они выходят наружу — делится Анатолий.

В Микрорайоне Бердска бердчанин Олег рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что здесь раньше была река.

— Я на скорой работал тогда и приехал к дедушке на вызов. Он работал в геологоразведке и рассказывал мне, что в Микрорайоне текла подземная река. Но ее перегородили, — вспоминает Олег.

Старожил рассказал, что в архивах города должна быть старая карта с очертаниями реки. И причина, что топит частные дома и проваливаются иногда дороги в том, что перегорожена река. Она ищет свой путь, выход наружу.

Напомним, в Бердске была установлена дренажная система за 85 млн рублей.

Верны ли догадки горожан, «Курьер. Среда. Бердск» узнает у специалистов. Читайте подробности в ближайшее время.