Воды ищут выход: Сухая речка бежит под Бердском

Сухая речка течет под Бердском. Такую теорию высказали бердчане-старожилы. Предприниматель, рыбак, Александр рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что между гаражей, на границе поселка Боровой и Микрорайона, из под земли выходит труба. А из трубы вытекают воды, которые идут в большое русло. Возможно, много лет назад по Микрорайону текла река. Может быть поэтому и топит часть жилого сектора в городе.
— Когда я был маленьким, здесь было намного больше воды. Я думаю, что по Микрорайону раньше текла река, — говорит Александр.
Также бердчанин напомнил, как в Каменском районе Новосибирска раньше текла река Каменка и ее «закрыли» в трубу.
Анатолий Малышев живет в Бердске с 80-х годов. У него находится гараж рядом с Боровым. Он отмечает, что действительно в погребе его гаража стоит вода.
— На нашей улице почти все засыпали себе погреба. Но я считаю, что это не река бежит, а просто грунтовые воды. Они везде под землей, а здесь они выходят наружу — делится Анатолий.
В Микрорайоне Бердска бердчанин Олег рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что здесь раньше была река.
— Я на скорой работал тогда и приехал к дедушке на вызов. Он работал в геологоразведке и рассказывал мне, что в Микрорайоне текла подземная река. Но ее перегородили, — вспоминает Олег.
Старожил рассказал, что в архивах города должна быть старая карта с очертаниями реки. И причина, что топит частные дома и проваливаются иногда дороги в том, что перегорожена река. Она ищет свой путь, выход наружу.
Напомним, в Бердске была установлена дренажная система за 85 млн рублей.
Верны ли догадки горожан, «Курьер. Среда. Бердск» узнает у специалистов. Читайте подробности в ближайшее время.
А что гадать то?
Есть официальный документ, надо его получить. Мне не удалось.
"Изучение гидрогеологических и инженерно-геологических условий и факторов подтопления населенных пунктов в пределах восточной части Новосибирской области (г.Бердск, с.Лебедевка Искитимского района, р.ц.Мошково)", Новосибирск, 2005 г.
Авторы: Казьмин С.П., Тарасова Г.С., Матвеева Ю.В., и др.